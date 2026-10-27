"Vesîle cennette en yüksek derecedir"

“Üzerime salevât okuduğunuz zaman, Allahü teâlâdan benim için vesileyi isteyiniz.”

Ebû Sinan eş-Şeybânî hazretleri hadîs âlimi ve evliyânın büyüklerindendir. 749 (H.132) senesinde vefât etti. Zamânının âlimlerinden ilim öğrendi ve hadîs-i şerîf nakletti. Bunlardan bazıları şöyledir:

Câbir bin Semûra’nın rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte, Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) “Peygamberlik bildirilmeden önce Mekke’de, bana devamlı selâm veren bir taş vardı. Şimdi bile onu tanıyorum” buyurdu.

Diğer bir hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Bana peygamberlik bildirildiğinde, bütün taş ve ağaçlar, 'Esselâmü aleyke yâ Resûlallah' diyerek selâm verirlerdi.”

Peygamber Efendimizin insanları İslama daveti: Resûlullah Efendimiz Peygamberliğinin ilk zamanlarında, insanları gizlice İslama davet etti. Hazreti Ebû Bekir bu zamanda ilk îmân eden erkek idi. Üç sene sonra İslama davetini açıktan yapmaya başladı. İmâm-ı Zührî şöyle anlatır:

“Resûlullah Efendimiz İslâm dînini önceleri gizli, daha sonra açıkça söyledi. Allahü teâlâ dilediklerine imân nimetini ihsân etti. Tâ ki imân edenler çoğaldı, önceleri Resûlullah Efendimiz Mekkeli kâfirlerin topluluklarına uğradığında, onlar Resûl-i ekremi işâret ederek, 'İşte Abdülmuttalib’in torunu yine semâdan kendisine gelen şeylerden konuşuyor' derlerdi. Ne zaman Peygamber Efendimiz onların ibâdet ettikleri putları kötüleyip, kâfirlerin baba ve dedelerinin küfür üzere öldüğünü söyleyince, O’na eziyet sıkıntı vermeye ve düşmanlığa başladılar..."

Resûlullahın Cennetteki derecesi: "Peygamber Efendimiz bir hadîs-i şerîfte buyurdu ki: (Vesile, Allahü teâlânın indinde bir derecedir. Onun üzerine bir derece [makam] yoktur. Allahü teâlâdan, benim için vesileyi vermesini isteyiniz.)”

Peygamber Efendimiz “Üzerime salevât okuduğunuz zaman, Allahü teâlâdan benim için vesileyi isteyiniz” buyurunca, orada bulunan Eshâb-ı kirâm “Yâ Resûlallah, vesîle nedir?” diye sordular. O zaman buyurdu ki: “O, cennette en yüksek derecedir. Oraya kimse kavuşamaz. Ancak bir kişi kavuşur. O bir kişinin de ben olmasını ümid ederim.”

Yine bir hadîs-i şerîfte Peygamber Efendimiz “Kim bana salevât-ı şerîfe okuyup, 'Yâ Rabbî! Onu yakınında kıl' derse, kıyâmet gününde şefaatim ona helâl olur” buyurdu.

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