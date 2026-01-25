Bazen düşünüyorum da neleri geri teptik acaba istemeden? Nelerden vazgeçtik, neleri çok istediğimiz hâlde kıl payı kaçırdık. İnsan bazen hayrı istediği gibi, şerri de isteyebilir. Dil hayrı çağırdığı gibi şerri de çağırır. Diyorum ki, iyi ki Rabbim her istediğimizi nasip etmiyor. Bazı şeyler planlandığında değil, Cenab-ı Hakk'ın vakti zamanı gelince verdiğinde güzel. Rabbine güven. Onun planı, seninkinden her zaman daha güzeldir. Onun hikmeti ve kudreti sonsuzdur.

Hayatımızda olup bitenlere şöyle bir durup baktığımızda aslında yaşadığımız her şeyi kontrol etmemiz gerekmiyor. Bazı şeyler sadece "olduğu gibi" güzel. Her günkü hâlinden memnun olmak, her hâlin için Allahü teâlâya şükretmek, kanaat sahibi olmak hayatında daha güzel kapıları aralamak demektir. Her şey vaktini bekler diyor Mevlânâ (kuddise sirruh). Bir ömür boyu koşarsın, yetiştiğin sadece nasibindir. Bazen her şey darmadağın olur hiçbir şey istediğin gibi gitmez. Tam düştüm dersin pes edersin, Rabbin güç verir yeniden başlarsın. Allahü teâlâ bir "ol" der ve o her şeyi yeniden inşa eder. En nihayetinde de her şey olacağına varır. Şükür ve hamd eksikliğin varsa hayatında bir şeyler olumsuz gittiğinde Rabbini suçlama. Kendinden bil. Sürekli şikâyet etmek beraberinde dertleri de çoğaltır. Secde ve dua denen güç var elimizde. Bize en güzel sığınak. Yeter ki istemeyi bilelim. Verirse rahmetinden, vermezse hikmetindendir. Dualar er ya da geç kabul olur. Mutlaka karşılıksız kalmaz. Ondan gelen her hayra muhtacız. Kimsen yoksa bile Allah var. En yalnız hissettiğin zaman onun âyetini hatırla. "Allah kuluna kâfi değil mi?"

Ümit ve ümitsizlik arasında kalınca "nasip" diyebilmek ne güzel şey. İstediğimiz olduğunda "elhamdülillah", olmadığında "hayırlısı" diyebilmek de. Tevekkül, özetle Rabbinin verdiğine de vermediğine de teşekkür edebilmektir.

Şeyda Şahin

ŞİİR

İhsan ve insan

Dostum neden yaşlı gözün,

Yoksa yaran yârdan mıdır?

Eskiden mi bunca hüzün,

Gülden yahut hardan mıdır?

Belin bükük koca gibi,

Benzin soluk baca gibi,

Derde düşmüş nice gibi,

Bağrındaki kordan mıdır?

Bilirim yok şikâyetin,

Hak’tan gelir inayetin,

Cezasız bu cinayetin,

Faili ak gerdan mıdır?

Yâr oldu mu adı onun,

Başka olur tadı onun,

Dünyada muradı onun,

Kulları hep şadan mıdır?

Gıyabî aldın mı ibret,

Sıran gelir, hele sabret,

Kabir sıla, dünya gurbet,

Anlamayan insan mıdır?

Mustafa Özkahraman

ESKİMEZ KELİMELER

HİDAYET: Doğru yol, hak olan Müslümanlık yolu.

KÜSTAH: Saygısız, kaba, terbiyesiz (kimse).

MENFUR: Tiksindirici. Nefret ettirici.

TAHKİK: Soruşturma.

VUKU: Oluş, meydana geliş.

İTİNA: Bir şeyin istenildiği gibi olması için gereken dikkati gösterme, özenme, ihtimam.

MÜSAMAHAKÂR: Hoşgörülü, müsamaha gösteren, müsamahalı.

TEREDDÜT: 1. Karar verememe, kararsızlık. 2. Duraksama.

ZUHUR: Ortaya çıkma, görünme, belirme, baş gösterme, meydana çıkma.

TASFİYE: 1. isim Arıtma, ayıklama, temizleme. 2. Özleştirme. 3. Görevine son verme.

