Başarıya hazır olun

Hayat bir mücadeledir. Ve bu mücadele sonunda insanlar ya zafere ulaşırlar ya da kaybederler. Başarının devam etmesi ve başarısızların zafere ulaşmaları tamamen kişinin çalışma azmi ve kararlılığı ile doğru orantılıdır. Bazı şartları değiştirmek elimizde değildir. Unutulmamalıdır ki davaları, cesaretliler ve öz güveni yüksek şahsiyetler kazanır.

Çevremizde yaşayan insanlara baktığımızda, değişik yorumlarda bulunuruz. Davranışlarını analiz etmeye çalışırız ve onları kendi kriterlerimize göre değerlendiririz. Ama bütün toplumlarda âdeta yasalaşmış kriterler gözümüzden kaçıverir. Şahsiyetimize bir şey katmayan davranış, şahsiyetimizden mutlaka bir şey eksiltir. Enerjinizi bağlayabilecek bütün engellerden sıyrılmış olmalısınız. Canlı olmalısınız. Kendinizi güçlü ve zinde hissetmeli ve karşınıza çıkacak engelleri aşacak gücün kendinizde olduğuna inanmalısınız ki başarılı olasınız.

Sabah kalktığınızda yeni bir güne başlamanın heyecanını hissetmelisiniz. İşte bu, insana enerji verir. İrademiz dâhilindeki davranışlarımızı denetleyerek onları düzenleyebilir ve faydalı hâle getirebiliriz. Aksi takdirde karşımıza çıkacak ilk şey başarısızlık olacaktır. Başarısızlıkla karşılaşan bünye bocalar ve kısa süreli bir şaşkınlık yaşar. Ama kişi kendini canlı ve hazır tutar ise bu karşılaşmadan en az zararla kurtulur ve mücadelesine devam eder.

Düzensiz bilgi ve düzensiz bir hayat düşünce dengesini bozar. Plansız çalışma yapılamaz. Planlanmış gibi görünen şeyler gerçekleşmez. Kişi bunun üzerine tekrar başladığı yere döner.

İnsanın aklı bir bahçeye benzetilebilir. O bahçe tanzim edilir ve o bahçeye bakılırsa orada güzel ve faydalı bitkiler yeşerir. Kendi hâline bırakılırsa ortalığı yabani otlar kaplar. İnsan bahçıvan gibi aklını tanzim etmekle yükümlüdür. Bunu yapan sonunda ruhunun da bahçıvanı olduğunu keşfeder. İnsanın başarısı, gayretinin başına kondurulmuş bir taç, düşüncelerinin boynuna geçirilmiş bir çelenktir. İnsan hayatında yalnız, emek ve emeğin neticeleri vardır. Neticenin gücü, emeğin ölçüsündedir.

Savaşçı olup yapılan planı gerekli şekilde uyguladığımızda sonucun ne kadar müspet olduğunu görebiliriz. Planı uygulayın ve sonucu görün. Çalışma, hedefi olan bir seyahattir. Gelişigüzel bir şehir turu değildir. Nereye gideceğini bilmeyen bir kişi kararsızlığından dolayı olduğu yerde sayar ve hiçbir yere ulaşamaz. Çok fazla gezdiğini, kendini yenilediği ve ilerlediğini zanneder. Ama biraz geç de olsa bir arpa boyu bile yol alamadığını, hatta tekrar yolun başına döndüğünü anlayabilir.

Bunun yeni bir başlangıç veya yeniden verilmiş bir hak olduğunu düşünen kişiler, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeyi bilirlerse başarıya hazır olsunlar. Çünkü artık başarı çok yakın.

Ayhan Özbek/Eğitimci-Yazar

ŞİİR

Yalvarış (münacat)

Görmedim günü, ardınca gittim akşamın

İçimde bir nedamet inliyorum ya Rab

Merhemi, sendedir kalbimdeki yaramın

Toprağım virane su diliyorum ya Rab

Bazen dağlara bazen çıkmaz sokaklara

Âmâ gibi düşmüşüm ah patika yollara

Pişmanım yolundan uzak geçen yıllara

Sevginde daim olmak diliyorum ya Rab

Günahlarım nice, arzdan arşa dayandı,

Ruhum da nefsimin hevasına boyandı.

Yolundan uzak kalınca ruhum karardı,

Tövbemi ol zatına sunuyorum ya Rab.

Habib'inin aşkıyla yoğur benliğimi

Din-i İslam'a feda edeyim kendimi

Rahmet şerbetini içip aşsam bendimi

Pişmanlığın sesini dinliyorum ya Rab.

İstikamet üzere ömür nasip eyle

Zatına, Habib'ine olayım hep köle

Acizim, yüzüm yok huzuruna gelmeye

Niyazımı, sana iletiyorum ya Rab.

Bedenim semirdi, ruhum cılız ve çorak

Ömür sermayem geçti saçıma düştü ak

Ya Hak, tövbe ışığımı sonsuza dek yak

Aczimi katına arz ediyorum ya Rab.

Yusuf Bardak

Yetenekli Kalemler'de önceki yazılar...