Etkili insan olmanız için

Amacınız başarılı olmak ve çevrenizi olumlu bir şekilde etkilemekse, etkili bir insan olmak zorundasınız. Pazarlamacı iseniz müşterinizi olumlu etkileyebilmelisiniz. Bir takımı çalıştırıyorsanız, oyuncularınızı etkilemelisiniz; sağlıklı bir aile yetiştirmek istiyorsanız, çocuklarınızı olumlu bir şekilde etkilemelisiniz.

Etkili bir insan olmayı öğrenirseniz, hedeflerinize daha çabuk ulaşabilirsiniz. İnsanlar sizi sadece size inanırlarsa izler. İnsanları ne kadar çok anlarsanız, başkalarına yol göstermekte başarılı olma şansınız o kadar çok artacaktır.

Etkiniz her insanda aynı mıdır? Tanımadığınız birisine ilk başta etkiniz yoktur. Sizi iyice tanıyana kadar iyi bir insansınızdır. Fakat sizi tanımaya başladıkları andan itibaren kendi hareketlerinizle bu etkiyi ya güçlendirir ya da yıkarsınız. Başka insanlar üzerindeki etkinizi fark ettiyseniz bu etkiyi nasıl kullanacağınızı düşünmelisiniz.

İnsanları anlama becerisi insanın sahip olabileceği en büyük değerlerden biridir. Bu sadece iş alanında değil, hayatın her alanında olumlu etki yapma potansiyeli içerir. Ayrıca insanları anlamak onlarla konuşma becerisini etkileyecektir.

“İkna edici bir konuşma yaparken düşebileceğiniz en büyük hata, önceliği duygu ve düşüncelerinize vermenizdir. İnsanların çoğunun isteği, sözlerinin dinlenmesi, saygı görmeleri ve anlaşılmalarıdır. Ne zaman anlaşıldıklarını görürlerse, o zaman sizin bakış açınızı anlamaya motive olurlar” sözü anlamlıdır.

İnsanlar onları ne kadar umursadığınızı bilmedikçe ne kadar bildiğinizi umursamazlar. İnsanları anlamayı öğrendiğinizde nasıl düşündüklerini ne hissettiklerini, onların neyin etkilediğini, bir duruma nasıl tepki verdiklerini anlar ve onları olumlu yönde motive ederek etkileyebilirsiniz. Etkili insan olmak, önceliğin iletişim hâlinde olduğunuz kişinin durumuna odaklanmanızdır. Etkili insan olmak, kişiliğinizin, bilgi donanımınızın ve güvenilir olmanızdır.

Nurettin Bozan-Eskişehir

ŞİİR

Haydi ayağa kalk

Hayat gelip geçerken oyunla, eğlenceyle

Ne zaman şeref bulacak başımız secdeyle?

Ebedî yurdumuz ahirete hazır ol her an!

Gelmiyor geçen günler, başa sarmıyor zaman.

Yolcuyuz bu dünya hayatında her birimiz

Yâr olmaz kimseye, yok burda kalan dirimiz.

Çare belli; sarıl din-i mübine her daim

Öyle çıkarsın ahiret yurduna sağ salim.

Hak için dökülecek kelimeler dilinden

Emin olsun cümle cihan hep senin elinden.

Bir de vardır sana bir mukaddes emanet

Sahip çıkan bulur, iki cihanda saadet.

Adımızda saklı hakkını verirsek eğer

Müslümanlıktır bizi biz yapan ulvi değer

Hüzne gark oluruz bakınca coğrafyamıza

Adalet ne vakit hâkim olur dünyamıza?

Bakınca maziye görürsün o büyük yolu

Taklitçilik şaşırtır insana sağı solu.

Olalım haydi dünya mazlumlarına bir nefes

Nerede bu ümmet, nerede tek bilek, tek ses?

Bizim medeniyettir cihanda nizam kuran

Şimdi çalışma vakti, olma yerinde duran

Müminleri tek yumruk yapan ışık sendedir,

Birlik tek vücut olan Müslüman bedendedir.

Selamlıyor seni maziden Sinan ve Yavuz

Her biri bu yolda sana oluyor kılavuz

Vakit fedakârlık vaktidir kalkalım ayağa

Zalime dur diyelim dur diyelim dayağa.

Çocuklar gülsün artık bakmasın kaşlar çatık

Müminler kardeş olsun çağımız başlasın artık.

Muhammed Ali Türegün

Günün Sözü



“Uğruna fedakârlık yapamadığın sevgiyi, yüreğinde taşıyıp da kendine yük etme!”



