Özümün diliyle

"Sorumluluk, bilinmesi gerekenleri bilip gereğini tatbik eylemektir.” “Bir işin kemâli, mümkününün en son halidir.” “Sorumsuzluk bigâneliktir.” “Bir insanı harcamak da bir insan tarafından harcanmak da aklın ve ahlakın övüneceği hadiseler değildir.” “Yaşadığınız her durum, davranış ve tavırdan kazandığınız tecrübe; doğru anlayıp doğru değerlendirmeyi bilirseniz, koruyucu bir zırhtır.”

“Hane sahibinin misafire gösterdiği ilgi ve alakanın kalitesini; misafirin misafirliğini bihakkın bilip gereğine uygun davranması belirler.” “İnsanı anlamak, âlemi anlamaktan zordur.” “İnsanı zinde tutan; bilgi ve ahlak disiplinidir.” “Esas eleştiri konunun muhatabı kişinin doğrularını da eğrilerini de abartmadan, azaltmadan nahif ve anlaşılır bir şekilde söyleyebilmektir.”

“Doğru söz, doğru adrese ulaşır.” “Doğruyu, doğru ve güzel bir üslupla söylemek yeterlidir.” “Doğru, her daim ulaşacağı doğru hedefi, doğru insanlar da doğrunun yöneldiği doğru adresi bilir.” “Telaş, tedirginlik ve kuşku yerine göre gereksizdir.” “İlmin ilk adımı hayret, sonraki bütün adımları gayret.”

“Yapay zekâyı ne bütünüyle ret ne de bütünüyle kabul akıl kârıdır.” “Ahlak sınırlarında kalmak şartıyla, yapay zekâdan akıllıca faydalanmak gerekir.” “Doğal zekâ yapay zekâyı doğru kullanacak zekâya geldiğinde yapay zekâ doğala özdeş zekâ olur.”

“Her zaman, her durumda çözüm Allah'a bihakkın kulluktadır.” “Yazanın ya da konuşanın niyeti hayır değilse, konuştukları ya da yazdıklarının kıymeti kalmaz.” “Unutamamak bizi aşan problemli bir durum, unutmamak çoğunlukla tercih eylediğimiz gerekli bir davranıştır.”

“İnsanın kibri, insanlığına ve insanlığa zulümdür.”

Durdu Şahin/Şair-Yazar

ŞİİR

Arayış

Seni aramak, aramak seni…

Baktığım yüzlerde, gördüğüm gözlerde,

Aramak ama benzetememek hiç kimseye…

Aramak, seni aramak seni…

Bir yüzün hüznünde,

Bir gülüşün esenliğinde,

Seni, aramak seni…

Nasıl çıkar yollar aydınlığa bilmemek!

Bazen izimde, bazen düşümde,

Her düşüşümde aramak seni…

Bir tren yolculuğunda uğurlamak bir buseyle,

Bir rüyada, uyanırken en güzel uykuda,

Ağlamak gece yarılarında,

Ağlamak seni…

Anlam aramamak artık kelimelerde,

Yetinmeyi öğrenmek büyük bir sessizlikle,

Kederlenmek biraz daha yaş aldıkça,

Aramak ama artık arayamamak seni…

Kelimelerin tükenmesi,

İçimdeki hüznün direnmesi,

Aşk çayının kalbimde demlenmesi,

Bir yudum bile içememek seni…

Seni aramayı aramak artık,

Seni, aramak seni…

Yıllar geçer, dinmez kederim…

Hangi ahın sergüzeştindeyim?

Dolduysa vade artık gitmeliyim...

Bitmez tükenmez bir hisle aramak,

Son nefese dek seni, aramak seni!

Kaybolmak aradıkça,

Arayışta bulmak kendimi...

Kübra Can Karaca

DUYGU DAMLASI

GÜZEL DİNİMİZ: İbadetlerimizde sünnetleri yerine getirmek ne güzeldir. Efendimizin şefaatine mucip olur... Müslüman bir defa namaz saatlerine göre yaşayacak ki istikrarı yakalasın feyiz ile şereflensin. Ama elbette kapıdan ayrılmayana sabredip bekleyene hediyeler gelir. Ne demiş atalarımız: “Tekkeyi bekleyen çorbayı içer.” Yoksa bu yalan dünya üzerine basa basa gezdiği bahçede çiçek kalmamış diyenlerin çağı. Sanki bedeni ölmüş ama üstünde olduğu at hâlâ koşuyor. Kendisi de yaşıyorum sanıyor. Dinimiz son derece ince dokunuşları olan nahif bir din. Sadece biraz araştırarak hemhâl olmak, her daim iç içe yakın durmak gerek. [Atilla Akbaş-Bursa]



