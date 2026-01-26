Şanlı Türk bayrağına mektup

Âşıkın maşukuna layık övgü bulması ne zormuş... Dünyanın tüm lisanlarını bilsem, yine sana layık olacak kelamı edemem, mazur gör beni. Hangi dilde anlatılır ki sana olan sevdam? Şu ışığına, zarifliğine, asilliğine, yüceliğine baksana! Hangi birini sayayım? Hilalin ışık, yıldızın pusula olur bir millete.

Bir rivayet var ki; sana bir kez sevdalanan mecnun olmaya razı gelirmiş. Öyle çok severmiş. Doğrudur bu rivayet. Yoksa nasıl açıklanır mecnun misali uğruna verilen canlar?..

Evladını kendinden bir parça gibi seven merhamet dolu bir anne, insanın sırtını korkusuzca yaslayacağı bir dağ olan baba gibisin sen. Namazını eksik etmeyenin yüzü gibi parlaktır beyazın. En yüksek mertebede olan şehidimin kanıdır kırmızın...

Sen bu milletin göz bebeğisin. Yürekleri birleştirensin. Bağımsızlığımın sembolü, hürriyetimin nişanesi, gökyüzünün vazgeçilmez süsü, vatan düşmesin diye canını vermeye hazır mücahitsin. Sen cepheye mermi taşıyan Şerife Bacı, Seyit Onbaşı'nın gücüsün. İstanbul'da peygamber övgüsü almış Fatih ve onun muzaffer ordususun. Şanlı tarihimin yadigârı, atalarımın emanetisin. Çanakkale'de şehitlerimin kanı, düşmanlarımın korkususun.

Öyle ya, senden öyle çok korkarlar ki her fırsatta seni yerle bir etmenin yolunu ararlar. Kesilesi dilleriyle sana hakaretler eder, pis ellerini sana uzatmaya cüret ederler. Ama bilmezler; bu millet, seni yerle bir etmeye kalkanları yok etmeye ant içti!

Şimdi seni yerle bir etmeye kalkanlara inat en yüksekte dalgalan! Bırak onlar bayraklarını göndere çekip senin hizana getirmeye uğraşsınlar. Nasılsa her gökyüzüne baktıklarında bir hilal, bir de yıldız görecekler. Sen müsterih ol, gölgende yaşayan bu millet, hiçbir zaman üstündeki şehit kanlarını sineye çekmeyecek!

Nefise Sıla Kurt

ŞİİR

Evde huzur var

Uzaklarda aramayın

Evde huzur mutluluk

Ona buna aldanmayın

Evde huzur mutluluk.

Söylemlere kanan olma

Bataklığa dalan olma

Eğlenirken yanan olma

Evde huzur mutluluk.

Maceraya gerek yok

Sokaklarda tuzak çok

Baharda geçirme şok

Evde huzur mutluluk.

Memlekette imkân dolu

Şaşırma sen doğru yolu

El verenin gider kolu

Evde huzur mutluluk.

Sevgi saygı abidesi

Moral almanın adresi

Nöbetçi’nin tavsiyesi,

Evde huzur mutluluk.

Nöbetçi şair-(Şahin Ertürk)

TARİHTEN BİR YAPRAK

SELAHADDİN EYYUBİ: Çok cesurdu. Çok merhametli çok affediciydi. Ama din-i İslam için gözünü budaktan sakınmazdı. Baştan başa çelik zırhlarla kaplı olan Haçlıları, göğsü açık, imanlı bir grup askeriyle perişan ederdi. Hatta bir defasında da “et iken demirle çarpışıyoruz, yüz olursak, karşımıza bin düşman çıkıyor, kaleler ateş saçıyor, denizler düşman kusuyor” demekten kendini alamadı. Yaptığı bütün harplerde, askerlerinin sayısı, düşmandan daima azdı. Bütün savaşlarını, İslamiyet’i yüceltmek ve Müslümanları Haçlıların zulmünden korumak, devletini düşman çizmesinden muhafaza etmek için yaptı. İlme ve ilim sâhiplerine çok önem veren Selahaddin Eyyubi, Mısır Sultanı olunca, Şafii, Maliki, Hanefî ve Hanbelî mezheplerine göre tedrisat yapan medreseler yaptırdı. Kahire, Şam, İskenderiye gibi şehirler birer ilim merkezi oldu. Kendisinden önce yapılan pek çok câmiyi tamir ettirdi. Haçlılar tarafından saray hâline getirilen Mescid-i Aksa’yı yeniden cami hâline getirdi. Mihrabını ve birçok kısımlarını mermer ve mozaiklerle kaplattı.

