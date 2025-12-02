​20. Osmanlı padişahı ve 100. İslam halifesi. Annesi Hatice Muazzez Sultan olan II. Ahmed, 1643'te Sultan İbrahim’in üçüncü oğlu olarak İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İyi bir tahsil gören II. Ahmed Han, Arapça ve Farsçayı ileri düzeyde öğrenmiş, kardeşi II. Süleyman'ın dört yıllık saltanatı sırasında saraydan dışarı çıkmamıştır. Kardeşi II. Süleyman'ın vefatı üzerine tahta geçtiğinde 48 yaşındaydı. Tahta çıktıktan sonra ilk olarak Avusturya üzerine giden Sadrazam Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'ya bir ferman göndererek sadaretinin ve seferin devamını diledi. Dönemin en önemli olayı, 1691'deki Salankamen Savaşı'dır...

Fazıl Mustafa Paşa, 20 Temmuz'da Belgrad'a ulaşan Osmanlı ordusunu, Kırım kuvvetlerinin gelmesini beklemeden ve harp meclisinin kararına aykırı olarak Petrovaradin önlerinde bulunan Avusturya ordusu üzerine sürdü. Tisa Suyun'un Tuna'ya karıştığı Salankamen mevkiinde, şiddetli geçen harbin ilk anlarında Osmanlı ordusu üstün durumda iken serdarın vurularak öldürülmesi üzerine, vaziyet Osmanlılar aleyhine döndü. Böylece Osmanlı ordusu Avusturya karşısında ağır bir yenilgi almış, devletin bel kemiği sayılan Sadrazam Köprülü Fazıl Mustafa Paşa bu savaşta şehit düşmüştür...

Bu yenilgiyle Macaristan'daki Osmanlı hâkimiyeti büyük ölçüde sona ermiş ve geri çekilme süreci hızlanmıştır. Malta, Floransa ve Papalık filolarından oluşan bir Venedik donanmasının işgali üzerine 1695 yılı ilk günlerinde İstanbul'dan hareket eden Osmanlı donanması Sakız Boğazı'ndaki Koyun Adaları mevkiinde Venedik donanmasına büyük zayiat verdirdi. Venedikli amiral, gemisiyle birlikte sulara gömüldü. Koyun Adaları zaferinden sonra, Türk donanması Sakız'a asker çıkarıp adayı kolayca ele geçirdi. Türk donanması Sakız'ı yeniden Osmanlı mülkü eylerken Sultan II. Ahmed, Sakız'ın fetih haberini alamadan 6 Şubat 1695 tarihinde 51 yaşında Edirne’de vefat etmiştir...

Uğur Utkan

ŞİİR

Güvencelikler

Bu özüm bu eşim evladım deme,

Çalıp çırpar varı kıt yapar seni.

Hele mala pula asla güvenme,

Sıkar örsenlemiş bit yapar seni.

Yaşlanırsan kimse bakmaz yüzüne,

Yakın kulak asmaz doğru sözüne,

Düşersen güvenme gelin kızına,

Kış ayazı yemişsin yapar seni.

İmdat dersin eşe dosta koşarsın,

Kızıp çemkirirler bakıp şaşarsın,

Sırtın yanar çulsuz yola düşersin,

Yılkıya sürülen at yapar seni.

Bakarsın ardına olmaz gel diyen,

En sevdiğin olur kalmadı diyen,

Çoğalır söz git bir yerde öl diyen,

Musmul iken murdar et yapar seni.

Kul adam ne sandın insanoğlunu?

Nankör der azarlar Allah kulunu,

El ataya düşman eder oğlunu,

Körelir mezarın ot yapar seni.

Cengiz Aslan-Ankara

BİTKİLERİN DİLİNDEN

ARMUT: Aralık ayında armut mevsim meyvelerindendir. Yüksek lif kaynağına sahip armut elma ile birlikte söylenen ikinci meyvedir. “Elma armut” diye sayılmaya başlanır meyveler. Armut bağırsak hareketlerini düzenler, tok tutar, doyurucu özelliği vardır. İyi bir diyet meyvesidir. Kalp damlar sağlığına iyi gelir. Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Vücudu gençleştirir. Kalsiyum açısından hayli zengindir. Kemik sağlığını destekler. En fazla lif ve antioksidan kabuğunda vardır... Sağlığınız için doktorunuza danışınız.

Yetenekli Kalemler'de önceki yazılar...