Yola düşenin niyeti

İnsanın hayatı bazen bir kulübenin kapısı kadar sade, bazen bir mağaranın karanlığı kadar derindir. Kimi zaman şehrin gürültüsünde kaybolur, kimi zaman kendi içindeki sessizliğe sığınır. Ama insan nerede olursa olsun, yolculuğu bir tek yerde başlar: Niyetinde...

Benim yolum da böyle başladı. Yılların emeği, düşüşü, kalkışı, rüyaları, umutları… Hepsinin ardında görünmeyen bir ip vardı. Bazen eski bir fabrikanın soğuk duvarlarında, bazen sabaha karşı edilen bir duada, bazen oğlumun adımlarında kendini gösteren bir ses:

“Niyetini temiz tut!..”

Çünkü kader insanın önüne yollar açar ama o yoldan nasıl yürüneceğini niyet belirler. Şehir değişir, tercihler şaşırtır, kapılar kapanır, bekleyişler uzar… Ama niyet doğruysa insanın içindeki denge bozulmaz. Yol daralsa bile kalbin yönü değişmez.

Benim niyetim hep aynı oldu: İyiliği çoğaltmak. Bildiğini paylaşmak. Emeğe değer vermek. Kelimelere hizmet etmek. Ve oğluma dünyada bırakılacak en kıymetli mirasın bir “iz” olduğunu hatırlamak…

Bir başarıya ulaşmak değil, o başarıya hangi niyetle yürüdüğün değerli oluyor. İnsan bazen yoruluyor, bazen nefsi bir dilenci gibi yolun ortasında insana yük oluyor ama yine de ayağa kaldıran hep niyet oluyor.

Bugün, yolum nereye düşerse düşsün hangi okulun kapısından girersem gireyim tek bir duayı taşıyorum: “Niyetim bozulmasın.”

Çünkü geriye kalacak olan ne ünvan ne puan ne de şehir. Geriye kalacak tek şey: “Bu yola hangi niyetle çıktın?” Benim cevabım belli: Önemli olan niyet… Gerisi kaderin ince bir çizgisi.

Ahmet Özdemir-Yola Düştü

ŞİİR

Sizin olsun

Bıktım şu arazi davalarından,

O tarla senindi bu tarla benim

İllallah dedirten kavgalarından,

Hepsi sizin olsun olmasın benim.

Kardeş kardeşiyle kavga ediyor,

Evlat babasıyla küs konuşmuyor,

Komşu komşusuna dargın gidiyor,

Hepsi sizin olsun olmasın benim.

Miras düşer hemen kavgalar başlar,

Şeytan kışkırtınca öfkeler parlar,

Ölen ölür kalan mahpusu boylar,

Hepsi sizin olsun olmasın benim.

Bir evlik toprağım ve bahçem olsun,

İhtiyaç görecek bir akçem olsun,

Alın toprakları gözünüz doysun,

Vicdanlar rahatsa olmasın benim.

Yer, yer demişler seni beni de,

Çok yaşayan bile yerin dibinde,

Yatmaya mahkûmdur günün birinde,

Gözleriniz doysun olmasın benim.

Süleyman'ım dünyaya tapmıyorum ben,

Kanaatsizlik asla yapmıyorum ben,

Asla toprağa göz koymuyorum ben,

Hepsi sizin olsun olmasın benim.

Süleyman Usta/Espiye-Giresun

BİTKİLERİN DİLİ

ELMA: Elmada vücudun önemli bileşenlerinden olan niasin (B6), folat (B9), pantotenik asit (B5) de bulunmaktadır. Elma sindirim sistemini çok iyi çalıştırır. Hazmı kolaylaştırır. Elma aynı zamanda bol miktarda C vitamini içerir. Elma ayrıca A, E, B6, C, K, B1, B2 vitaminleri barındırır. Elma iyi bir antioksidandır. Flavanoidler ve diyet lifi açısından da çok zengindir. Faydası saymakla bitmeyen elma kalbe, kan şekerine, beyin ve sinir sistemine, kemik hastalıklarına ve cilde de iyi gelir. Kilo vermeye yardımcı olur. Elma tabii ki bağışıklık sistemini güçlendirmede de en iyi yardımcıdır.

