Osman Hamdi Bey’in bugüne kadar literatüre girmediği belirtilen “Şark Pazarında Kubbeli Camii” tablosu, ilk kez Türkiye’de müzayedeye çıkıyor. Eser, 29 Kasım’da 1 milyon 764 bin TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

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Osman Hamdi Bey’in pek bilinmeyen “Şark Pazarında Kubbeli Camii” tablosu, ilk defa ülkemizde müzayedeye çıkıyor.

Bir Türk koleksiyoner tarafından Avrupa’da satın alınan ve bugüne kadar literatüre girmediği söylenen eser, Arthill Müzecilik tarafından müzayedeye sunulacak. 1870’li yıllara tarihlenen resim, 1 milyon 764 bin Türk lirası başlangıç fiyatıyla 29 Kasım’daki “Arthill 51. Müzelik Eserler Müzayedesi”nde yeni sahibini arayacak.

Konuya dair Türkiye gazetesine açıklama yapan Arthill Müzecilik sahibi Hüseyin Kocabaş, “Bu eser şimdiye kadar hiçbir kitapta yer almadı. Ülkemize yurt dışından kazandırılan tablonun Osman Hamdi Bey’in iki sene Bağdat’ta görevde bulunduğu zaman diliminde yaptığı az sayıda eserden biri olduğunu düşünüyoruz. Bu da eserin kıymetini artırıyor” diyor.

1 milyon 764 bin Türk lirasına müzayedeye sunuluyor: Osman Hamdi’nin bilinmeyen Bağdat tablosu satışa çıkıyor

Ancak resmin klasik Osman Hamdi Bey üslubundan farklı olduğu görülüyor. Kocabaş ise “eserin altının dolu olduğunu” vurgulayarak Türkiye ve Londra’dan alınmış ekspertiz raporlarının bulunduğunu, aynı zamanda eserin Paris’teki bir laboratuvarda incelendiğini ve Osman Hamdi Bey’e ait olduğunun tespit edildiğini söylüyor.

1 milyon 764 bin Türk lirasına müzayedeye sunuluyor: Osman Hamdi’nin bilinmeyen Bağdat tablosu satışa çıkıyor

MÜHRÜ DE SATILACAK

Öte yandan söz konusu müzayedede Osman Hamdi Bey’in müzecilik tarihindeki rolünü hatırlatan şahsi “Müze-i Hümâyun” mührü de satışa sunulacak.

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