BASE 2025, 9-13 Aralık’ta İstanbul’da 128 genç sanatçının eserlerini sanatseverlerle buluşturacak. Bu yıl Yunanistan’dan sanatçıların da katılacağı sergide, 42 üniversiteden mezunların eserleri yer alacak.

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Türkiye’nin en geniş çerçeveli yeni mezun sanatçı platformu BASE, İstanbul’da 9-13 Aralık tarihleri arasında yeni neslin üretimlerini bir defa daha aynı çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor.

Bu yıl sergide ülkenin dört bir yanındaki 38 şehirdeki 42 üniversitenin güzel sanatlar fakültelerinden mezun 128 sanatçının eseri yer alacak.

Ana sponsor Trendyol Sanat’ın katkısıyla hayata geçen “Konuk Ülke” programı ise bu sene Yunanistan’dan genç sanatçıların eserlerini İstanbul’a taşıyor. “Konuk Ülke” seçkisi, “Kesişen Zamanlar” teması çerçevesinde Derya Yücel’in küratöryel yaklaşımıyla şekilleniyor.

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