Riyad’da düzenlenecek PaperBack Sanat Kitabı Fuarı, 3-5 Aralık’ta 19 ülkeden 23 yayınevi ve kuruluşu bir araya getirecek. Fuarda söyleşi ve atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

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Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen “PaperBack: Sanat Kitabı Fuarı”, 3-5 Aralık tarihlerinde üçüncü defa ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuara bu sene 19 ülkeden 23 yayınevi ve kuruluş katılacak. Diriye Bienal Vakfı tarafından düzenlenen etkinlik; sanatçılara, kolektiflere, bağımsız yayıncılara ve kitapçılara bir platform sunma misyonunu sürdürüyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden sanat kitabı yayıncılığı alanındaki çeşitli uygulama ve yaklaşımları bir araya getiren organizasyon, bu alandaki üretimleri görünür kılmayı hedefliyor.

Fuar çerçevesinde yayıncılık, baskı teknikleri ve sanatsal üretim pratiklerini ele alan atölye çalışmaları, söyleşiler ve çeşitli faaliyetlerden oluşan bir program da düzenlenecek.

Diriye Bienali Vakfı Kamu Programları Direktörü Sybel Vazquez, dünyanın dört bir yanından yayıncıları ve sanat üreticilerini buluşturmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söylüyor.

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