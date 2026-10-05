23 yılda tamamladı, yüzyıllar sonra yeniden yayımlandı! Bursevî’nin eseri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, büyük Osmanlı âlimi İsmâil Hakkı Bursevî’nin yaklaşık 23 yılda tamamladığı Rûhu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân’ın müellif nüshasının ilk kez yapılan tıpkıbasımını Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a takdim etti.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, büyük Osmanlı âlimi, mutasavvıf ve şair İsmâil Hakkı Bursevî’nin Rûhu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân adlı eserinin müellif nüshasının tıpkıbasımını Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a takdim etti.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile Bursa Valiliği iş birliğinde, Bursevî’nin vefatının 300. yılı dolayısıyla hazırlanan yayın, yaklaşık 23 yılda tamamlanan 16 defterlik tefsiri müellifinin kendi el yazısıyla okuyucuyla buluşturdu.

23 yılda tamamladı, yüzyıllar sonra yeniden yayımlandı! Bursevî’nin eseri Cumhurbaşkanı Erdoğana sunuldu

İLK KEZ TIPKIBASIMI YAPILDI

Bakan Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşen takdim sırasında eserin ilk kez tıpkıbasım olarak ilim ve kültür dünyasına kazandırıldığını belirtti.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bursevî’nin müellif nüshasının tıpkıbasımını takdim ettiklerini ifade etti.

Eserin yaklaşık 23 yılda Bursevî tarafından tamamlandığını belirten Ersoy, bu önemli çalışmayı müellifinin kaleminden çıktığı haliyle gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

23 yılda tamamladı, yüzyıllar sonra yeniden yayımlandı! Bursevî’nin eseri Cumhurbaşkanı Erdoğana sunuldu

ERDOĞAN ESERE TAKDİM YAZISI KALEME ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yayın için özel bir takdim yazısı kaleme aldı.

Erdoğan, yazısında bir milletin en büyük zenginliğinin ve iftihar kaynağının âlimleri, mütefekkirleri, sanatkârları ve edebiyatçıları olduğunu belirterek Bursevî'nin ilim ve düşünce tarihindeki yerine dikkat çekti.

Tefsir, tasavvuf, hadis, fıkıh, kelam ve edebiyat gibi farklı alanlarda 120'yi aşkın eser kaleme alan Bursevî'nin Osmanlı sınırlarını aşan bir etkiye sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, Rûhu’l-Beyân'ın müellif hattının 16 defter halinde basılmasını önemli bir yadigâr olarak değerlendirdi.

23 yılda tamamladı, yüzyıllar sonra yeniden yayımlandı! Bursevî’nin eseri Cumhurbaşkanı Erdoğana sunuldu

ÖZGÜN ÖZELLİKLERİ KORUNARAK HAZIRLANDI

Rûhu’l-Beyân, ilk olarak Bursa Ulucamii'nin kürsülerinde anlatıldı. Zaman içerisinde Balkanlar, Anadolu, Şam ve Hicaz'ı kapsayan geniş bir coğrafyada okunan eser, farklı dönemlerde basıldı ve çeşitli dillere çevrildi.

Bursevî'nin kendi el yazısıyla kaleme aldığı nüsha ise Türkiye Yazma Eserler Kurumu Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi'nde muhafaza ediliyor. Yeni çalışmayla birlikte müellif nüshası, özgün özellikleri korunarak araştırmacıların ve okuyucuların istifadesine sunuldu.

HATTINDAN CİLDİNE KADAR ASLINA SADIK KALINDI

Tıpkıbasımın hazırlık sürecinde tefsir, tasavvuf ve Bursevî araştırmalarında uzman isimlerden oluşan ilmî danışma ve yayın kurulunun katkılarından yararlanıldı.

Yazmanın görüntülenmesinden baskısına, kullanılan kâğıttan ciltlemeye kadar tüm aşamalar alanında uzman isimlerin çalışmalarıyla yürütüldü. Eserin ölçüleri, hattı, metin düzeni ve zemin rengi dikkate alınarak hazırlanan yayın, özel ahşap kutu içerisinde sunuldu.

Tıpkıbasıma ayrıca İsmâil Hakkı Bursevî ve Rûhu’l-Beyân hakkındaki güncel araştırmaları içeren bir inceleme kitabı eşlik etti.

Bakan Ersoy, yayının hazırlanmasına katkı sağlayan Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile çalışmaya destek veren akademisyen, hattat, araştırmacı ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu çalışanlarına teşekkür etti.

Ersoy, İsmâil Hakkı Bursevî'yi rahmetle anarak eserin gelecek nesillere aktarılmasının mutluluğunu paylaştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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