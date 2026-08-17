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Kültür - Sanat

485 bin yazma eser dijitalde! Dünyanın en büyük portalına rekor ziyaret

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485 bin yazma eser dijitalde! Dünyanın en büyük portalına rekor ziyaret
Fotoğraf Başlığı 485 bin yazma eser dijitalde! Dünyanın en büyük portalına rekor ziyaret

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının dijitalleştirme çalışmalarına ilişkin veriler açıklandı. Dünyanın en büyük yazma eser portalında 485 bin yazma ve nadir matbu eser araştırmacıların erişimine sunulurken portalın üye sayısının 30 bini, ziyaretçi sayısının 1 milyon 366 bini geçtiği ifade edildi.

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Kültür Bakanlığı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı yüzlerce yıllık ilim, kültür ve düşünce mirasını uluslararası standartlarda dijitalleştirilerek dünyanın dört bir yanındaki araştırmacıların ve meraklıların erişimine sunuyor.

Türkiye'nin tarihi hafızasını barındıran ve tam bir hazine olan bu eşsiz kaynak hakkında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy son yapılan çalışmaları paylaştı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Yüzlerce yıllık ilim ve kültür mirasımız artık dünyanın her yerinden, günün her saatinde erişilebilir. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımızın uluslararası standartlarda yürüttüğü dijitalleştirme çalışmalarıyla 485 bin yazma ve nadir matbu eseri dünyanın en büyük yazma eser portalında araştırmacıların ve meraklıların istifadesine sunuyoruz. 30 bini aşkın üyeye ulaşan portalımız bugüne kadar 1 milyon 366 bin kez ziyaret edildi. Eser görüntüleme sayısı 5 milyon 863 bini, görüntülenen sayfa sayısı 15 milyon 435 bini, indirilen sayfa sayısı ise 1 milyon 603 bini aştı. Her bir eseri konservasyon uzmanlarımızın gözetiminde, fiziksel bütünlüğüne zarar vermeden yüksek çözünürlükte dijitalleştiriyor; uluslararası standartlarda hazırlanan bibliyografik kayıtlarıyla erişime açıyoruz. Böylece eserlerimizi afetlere ve zamanın yıpratıcı etkilerine karşı korurken kullanım kaynaklı yıpranmanın da önüne geçiyoruz. Yapay zekâ dâhil yeni teknolojilerin sunduğu imkânlardan yararlanarak dijital kültür hazinemizi geliştirmeyi sürdüreceğiz. Bu kıymetli çalışmada emeği bulunan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımıza, uzmanlarımıza, restoratörlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

DÜNYANIN EN BÜYÜK YAZMA ESER PORTALI

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı; yazma eser koleksiyonları, alan uzmanları, restorasyon laboratuvarları ve restoratörleriyle alanında dünyanın en büyük kurumu olarak çalışmalarını sürdürüyor.

485 bin yazma eser dijitalde! Dünyanın en büyük portalına rekor ziyaret
Başlık Resmi485 bin yazma eser dijitalde! Dünyanın en büyük portalına rekor ziyaret

TÜYEK’in resmî internet sitesinde 485 bin yazma ve nadir matbu eser bulunuyor. Dünyanın en büyük yazma eser portalı niteliğindeki sistem sayesinde kullanıcılar, haftanın her günü ve günün her saatinde eserleri ekranda inceleyebiliyor. Eserlerin indirilmesi için ise ücretsiz üyelik gerekiyor.

Portalın üye sayısı 30 bini geride bırakırken ziyaretçi sayısı 1 milyon 366 bin 708’e ulaştı.

Bugüne kadar 5 milyon 863 bin 19 eser görüntülemesi yapılırken incelenen sayfa sayısı 15 milyon 435 bin 539, indirilen sayfa sayısı ise 1 milyon 603 bin 275 olarak kayıtlara geçti.

485 bin yazma eser dijitalde! Dünyanın en büyük portalına rekor ziyaret
Başlık Resmi485 bin yazma eser dijitalde! Dünyanın en büyük portalına rekor ziyaret

RAFLARDAN DİJİTAL ORTAMA UZMANLIK ZİNCİRİ

Geçmişleri bin 500 yıla kadar uzanabilen yazma eserlerin dijitalleştirilmesi, her aşamada özel bilgi ve uzmanlık gerektiriyor. Yüzyıllar boyunca elden ele, şehirden şehre ve farklı kütüphaneler arasında taşınan eserler; afetler, ihmaller, olumsuz saklama koşulları ve zamanın yıpratıcı etkileri nedeniyle hassas bir yapıya sahip bulunuyor.

Yazmalar, taşıdıkları metinlerin yanı sıra cilt, tezhip, hat ve kâğıt özellikleriyle de önemli birer sanat eseri niteliği taşıyor. Müellifinden mütercimine, müstensihinden mücellidine ve müzehhibine kadar üretim sürecinde yer alan her isim ve unsur, eserin tarihî değerinin bir parçasını oluşturuyor.

Bu nedenle eserlerin raflardan indirilmesi, görüntülenmesi, tekrar yerlerine yerleştirilmesi ve portalda erişime açılması uzmanlar tarafından titizlikle yürütülüyor.

485 bin yazma eser dijitalde! Dünyanın en büyük portalına rekor ziyaret
Başlık Resmi485 bin yazma eser dijitalde! Dünyanın en büyük portalına rekor ziyaret

ZARAR VERMEDEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ ÇEKİM

TÜYEK bünyesindeki dijitalleştirme çalışmalarında uluslararası koruma ve görüntüleme standartları esas alınıyor. İşlem öncesinde her eserin konservasyon açısından uygunluğu değerlendiriliyor ve gerekli koruyucu tedbirler alınıyor.

Fiziki bütünlüğüne zarar vermeyen yöntemlerle yüksek çözünürlüklü dijital görüntüleri oluşturulan eserlerin bibliyografik kayıtları da uluslararası kataloglama standartlarına göre hazırlanıyor. Taraması tamamlanan eserler, TÜYEK’in resmî internet sitesi üzerinden erişime açılıyor.

485 bin yazma eser dijitalde! Dünyanın en büyük portalına rekor ziyaret
Başlık Resmi485 bin yazma eser dijitalde! Dünyanın en büyük portalına rekor ziyaret

YAZMA ESERLERİN GELECEĞİ YENİ TEKNOLOJİLERLE ELE ALINIYOR

Dijitalleştirmede görüntü kalitesi, kullanılan yöntemler ve uluslararası standartlara uyum da TÜYEK’in çalışmalarının önemli bir bölümünü oluşturuyor.

485 bin yazma eser dijitalde! Dünyanın en büyük portalına rekor ziyaret
Başlık Resmi485 bin yazma eser dijitalde! Dünyanın en büyük portalına rekor ziyaret

TÜYEK, yapay zekâ alanındaki gelişmeleri de yakından takip ediyor. Yazma eserlerin dijitalleştirilmesi, kataloglanması, işlenebilir metne dönüştürülmesi ve araştırmalarda daha etkin kullanılması amacıyla yeni teknolojiler üzerinde çalışmalar ve denemeler yürütülüyor.

485 bin yazma ve nadir matbu esere ilişkin künye bilgilerinin yer aldığı portala "www.yek.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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