ABD’li oyuncu Hunter Schafer'a Gazze protestosunda gözaltı

“Açlık Oyunları” filmi ve “Euphoria” dizisi gibi yapımlarda yer alan ABD’li oyuncu Hunter Schafer, Gazze desteği yüzünden göz altına alındı.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ

25 yaşındaki aktris, “Jewish Voice for Peace” (Barış İçin Yahudi Sesi) adlı grup ile birlikte ABD Başkanı Biden’ın katıldığı TV programının yapıldığı New York’taki Rockefeller Plaza önünde gerçekleştirilen protestoya katıldı.

“Late Night with Seth Meyers” adlı talk şovun yapıldığı binanın önünde toplanan grup, ellerinde pankartlar ve yüzlerindeki maskelerle ateşkes çağrısında bulundu.

Grup, Biden’ın programa katılmasına engel olmak istedi. Bunun üzerine polis, Schafer’ın da arasında olduğu 30 kişiyi gözaltına aldı.

Üzerinde “Ateşkes, hemen şimdi” yazılı siyah bir tişört bulunan Amerikalı oyuncu, protesto esnasında Gazze’de ateşkes çağrısı yapmıştı.