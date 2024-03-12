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Haberler > Kültür - Sanat > Akademi şaşırtmadı! Oscar törenine atom bombası

Akademi şaşırtmadı! Oscar törenine atom bombası

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Akademi şaşırtmadı! Oscar törenine atom bombası

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

96. Oscar Ödüllerinde atom bombasının kâşifi Yahudi bilim adamı Robert Oppenheimer’ın hayatını merkezine alan eser, “En İyi Film” ve “En İyi Yönetmen” ödülleri de dâhil olmak üzere yedi kategoride heykelciğe layık görüldü.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ -  Yüzünü son yıllarda gişe filmlerinden sanat yapımlarına çeviren Akademi, bu defa eskiyi hatırlattı. 96. Oscar Ödüllerinde önceki gece hem “büyük” hem de beklenen bir yapım öne çıktı.

Yönetmen Christopher Nolan, zaten 13 dalda ödüle aday olan “Oppenheimer”la bombayı patlattı! Atom bombasının kâşifi Yahudi bilim adamı Robert Oppenheimer’ın hayatını merkezine alan eser, “En İyi Film” ve “En İyi Yönetmen” ödülleri de dâhil olmak üzere yedi kategoride heykelciğe layık görüldü.

Ancak film, on binlerin ölümüne yol açan, Japonya’da bombaların atılacağı yeri bile işaretleyen hırslı bilim adamını daha ziyade “vicdanen rahatsız” taraflarıyla öne çıkarıyor ve yeterince yargılamıyordu. Hikâyesi katmanlı, görselliği şaşaalı ama ahlaki duruşu problemli bu film, Akademi tarafından takdir gördü!

Oscar’a yeni getirilen dört maddeli “çeşitlilik” kurallarının da ödüllere yansımaları oldu. Dört ödülle gecede öne çıkan Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos’un “Zavallı Şeyler”i ise propagandist LGBTİ+ vurgularıyla dikkat çekiyor ve Batı’daki birçok eleştirmen tarafından kadın haklarını istismar ettiği gerekçesiyle tenkit ediliyordu. Aykırı bir rolle Emma Stone’a da ödül verilmesinin alt metinleri doluydu! Böylece Akademi, son yıllardaki “sanatsal” eğilimini devam ettirmiş oldu! “Barbie” şarkı ödülünün dışında haklı olarak hayal kırıklığına uğratıldı. “Geride Kalanlar” ve “İlgi Alanı” ise ödül alsalar da hak ettiklerini alamadılar. “Dolunay Katilleri” ise törende sıfır çekti.

İrlandalı oyuncu Cillian Murphy’nin, İngiliz prensi Harry ile konuşmasını İrlanda bağımsızlık sürecinde önemli bir sembol olan eli cebinde yapması İngiliz kraliyetine tepki olarak yorumlanmıştı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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