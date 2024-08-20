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Haberler > Kültür - Sanat > Adana Altın Koza'da Uzun Metraj Film Yarışması'nın finalistleri belli oldu

Adana Altın Koza'da Uzun Metraj Film Yarışması'nın finalistleri belli oldu

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Adana Altın Koza&#039;da Uzun Metraj Film Yarışması&#039;nın finalistleri belli oldu

Kültür - Sanat Haberleri

Adana'da bu yıl 31. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 11 film jüri karşısına çıkacak.

Festivalin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 23-29 Eylül'de gerçekleştirilecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında 11 film finale kaldı.

Feride Çiçekoğlu, Janet Barış ve Mehmet Açar'dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlenen Vuslat Saraçoğlu'nun "Bildiğiniz Gibi Değil", Erkan Tahhuşoğlu'nun "Döngü", Türker Süer'in "Gecenin Kıyısı", Hikmet Kerem Özcan'ın "Hakkı", Murat Fıratoğlu'nun "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri", Burak Çevik'in "Hiçbir Şey Yerinde Değil", Ceylan Özgün Özçelik'in "On Saniye", Doğuş Algün'ün "Ölü Mevsim", Zeynep Köprülü'nün "Su Yüzü", Orhan İnce'nin "Umut" ve Gürcan Keltek'in "Yeni Şafak Solarken" adlı filmleri, finalde jüri karşısına çıkacak.

Bu yıl 28 Ağustos-7 Eylül'de kapılarını 81. kez açmaya hazırlanan Venedik Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapacak "Gecenin Kıyısı" ve "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri", Karlovy Vary Film Festivali'nde gösterilen "Hiçbir Şey Yerinde Değil" ve Locarno Film Festivali'nin ana yarışmasında gösterilen "Yeni Şafak Solarken", Türkiye'de ilk kez Adana'da izleyiciyle buluşacak.

"Döngü", "On Saniye", "Ölü Mevsim", "Su Yüzü" ve "Umut" filmleri de dünya prömiyerlerini Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapacak.

Altın Koza'da Uzun Metraj Film Yarışması'nın finalistleri belli oldu - 1. Resim

En İyi Film Ödülü'nün 1 milyon 500 bin lira ödülle destekleneceği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın Nuri Bilge Ceylan başkanlığındaki jürisinde, oyuncu ve yönetmen Mehmet Aslantuğ, oyuncu Serenay Sarıkaya, yazar ve senarist Nermin Yıldırım, yönetmen ve senarist Mustafa Kara, kurgucu Ayris Alptekin ile film eleştirmeni ve küratör Müge Turan yer alıyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
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