Arkeologlardan önce defineciler kazıyor!

Batı Anadolu, bir kısmı henüz tam olarak keşfedilmeyen arkeolojik alanlar barındırıyor. Ancak bu tarih ve kültür varlıklarından özellikle yüksek rakımlarda bulunan bazıları tehdit altında.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Yaklaşık 1.700-1.800 yıllık olduğu düşünülen ve arkeolojik kazı çalışmalarının yapılmadığı Afyonkarahisar’daki bir kale yapısı da onlardan…

Şehrin Başmakçı ilçesine bağlı Yaka köyünün güneybatısında bulunan ve Geç Roma-Erken Bizans devirlerine tarihlenen kale kalıntılarının mühim kısmı, toprak ve maki bitki örtüsü altında. Buna rağmen tarihî kale, arkeologlardan evvel defineciler tarafından kazıldı!

“Kale Tepesi” olarak adlandırılan arkeolojik alanın, kaçan kazı yapan şahsılar tarafından tahrip edildiği, kalede büyük çukurlar açıldığı ve yapı içerisindeki tarihî mezarların kazıldığı öğrenildi. 1.200 rakımlı alanda kale kalıntılarının etrafında çekilen koruma tellerinin kesildiği görüldü.

GİZLİ BİR TÜNELİ VAR

Yıllar önce arkeolojik tespit çalışmalarının yapıldığı ve “I. Derecede Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilen kalede, harçlı moloz taş örgülü duvar kalıntıları ve sarnıç binası bulunuyor. Tarihî kaleden yerleşim yerine uzanan gizli bir tünel yapısının da bulunduğu ve yakın geçmişe kadar bir kısmının açık olduğu söyleniyor. Kale Tepesi’nden bir arkeolojik varlığın kaçırılıp kaçırılmadığı ise bilinmiyor.