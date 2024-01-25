Artık Türkler de 25 euro vererek Ayasofya’nın galeri katındaki müzeye girebilecek

25 Ocak 2024 15:57 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 16:24

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde başlatılan yeni uygulama sonrası sosyal medyada tepkiler gelmeye başladı. Yetkililer "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bilet alsa bile Ayasofya'nın üst katına giremiyor" iddiasının doğruyu yansıtmadığı ifade etti.

Türk vatandaşlarının 25 euro (850 lira) vererek bilet alıp, Bizans mozaiklerinin yer aldığı galeri katını ziyaret edilebilecekleri belirtildi. Vatandaşlar ise ücrete tepki gösterdi.

ÜST KAT MÜZE ALT KAT CAMİ

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde 15 Ocak’ta ibadet için gelenler ile camiyi turistik amaçlı ziyaret eden yabancı turistlerin girişlerini ayıran yeni bir uygulama başlatılmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ayasofya’da gerçekleştirilen restorasyon ve koruma çalışmaları çerçevesinde ziyaretçiler için hazırlanan galeri katının, 3. Ahmet Çeşmesi karşısına konumlandırılan bilet gişesi hizmete girmişti.

Ayasofya'ya ibadet için gelen Müslümanlar herhangi bir ücret ödemezken, tarihi camiye turistik amaçla gelen yabancılar giriş ücreti olarak 25 euro ödemeye başladı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI BİLET ALSA BİLE AYASOFYA'NIN ÜST KATINA GİREMİYOR" İDDİASI

Yeni uygulamanın yürürlüğe girmesinin ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Bizans mozaiklerinin yer aldığı müze mahiyetindeki galeri katının Türklere yasak olduğu, sadece yabancı turistlerin ziyaretine izin verildiği iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Bazı kimseler de “Turistler cami kısmına ayrı, üst kata çıkmak için ayrı para ödüyor” şeklinde iddialarda bulundu.

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bilet alsa bile Ayasofya'nın üst katına giremiyor" şeklinde yapılan paylaşımlar Ayasofya konusunda hassasiyeti olan vatandaşlarca tepkiye sebep oldu.

Yapılan paylaşımların sonrasında bazı vatandaşlar uygulamaya tepki gösterirken, bazıları da iddianın doğru olmadığını ifade etti.

AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ ŞERİFİ'NİN GALERİ KATINI TÜRK VATANDAŞLARI ZİYARET EDEBİLİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı kaynaklarından verilen bilgiye göre, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin üst katındaki galeri bölümüne 22 Ocak itibarıyla Türk vatandaşlarının 25 euro karşılığında girebilecekleri belirtildi.

Galeri katındaki müzeyi ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarının 3. Ahmet Çeşmesi karşısına konumlandırılan bilet gişesinden bilet almaları ve girişten geçiş yaparak harim katı (ibadet edilen alan) ile Osmanlı Dönemi eklerini görebilecekleri kaydedildi.

Vatandaşların Cennet-Cehennem kapısından geçerek bu bölümdeki Bizans Dönemi mozaiklerini gezebilecekleri ifade edilirken, ibadet alanını gezmek isteyen yabancı turistlerin farklı bir ücret ödemeyecekleri de belirtildi.

Öte yandan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin galeri katını ziyaret etmek için belirlenen giriş ücretinin Türk vatandaşları için de 25 euro olmasına bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

“25 EURO ÇOK FAZLA, BİZ ONU VEREMEYİZ”

Vatandaşlar galeri katındaki müzeye girişin 25 euro olmasına tepkili. Bazıları ücretsiz olması gerektiğini savunurken, bazıları MüzeKart ile kontrollü ve makul bir ücrete gezilebileceğini ifade etti.

Oğlu ile birlikte Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ni gezmeye gelen Ceyda Şerbet, “Ben daha önce geldiğimde gezebiliyorduk. Oğlum da artık ücretsiz kısımlarını gezecek. Tabii ki ücretsiz olmasını istedik. Ben daha önce yukarıyı da gezmiştim. Özel olan yerler, mozaikler yukarıda. 25 euro çok fazla, biz onu veremeyiz. Gönül isterdi ki ücretsiz olsun gezebilelim. Ama 25 euro vererek yukarıyı gezemeyiz. Bizim için biraz fazla ücreti” şeklinde konuştu.

DANIŞTAY KARARINA GÖRE BAKANLIK DEĞİL VAKIFLAR

Konu hakkında köşesinde Youtube kanalında değerlendirme yapan Türkiye Gazetesi yazarı Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil "Danıştay'ın kararı; Ayasofya "Vakıflar G.Müdürlüğü'ne bağlıdır ve Camidir" olmuştu. Kültür Bakanlığı Ayasofya'dan acilen çıkmalıdır" dedi.

Yapılan tartışmaları değerlendiren Şimşirgil, Ayasofya'nın tarihine de temas ederek bu konudaki hassasiyetlerin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanlığının yerinde müdahalesiyle bu durumun düzeltildiği belirten Şimşirgil, şu anki uygulamayı eleştirerek "Danıştay 10. Dairesinin aldığı kararı dikkatle okumakta fayda var." dedi.