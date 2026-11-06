Atlı Köşk’ün çiçekleri COP31’de açacak! Eser Antalya’da sergilenecek

Sanatçı ve akademisyen Murat Durusoy’un Sakıp Sabancı Müzesinin (SSM) koleksiyonunda yer alan “Doğa Sonrası Etütleri V.2” adlı video eseri, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nda (COP31) sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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Antalya’da 9-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek konferansın Yeşil Bölge COPArt alanında sergilenecek eser, insan faaliyetlerinin tabiat üzerindeki dönüştürücü etkilerini odağına alıyor.

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Eser ile iklim kriziyle mücadele ve gezegenin geleceğine dair global tartışmaların çağdaş sanat üzerinden ele alınması hedefleniyor.

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SSM’nin bulunduğu Atlı Köşk’ün bahçesindeki erguvan, defne, sığla, zakkum ve biberiye bitkilerinden ilhamla hazırlanan videoda bu bitkiler, sentetik polimerlere, devre kartlarına ve metal dokulara dönüşerek tabiatın insan yapımı maddelerle iç içe geçtiği bir görünüme bürünüyor.

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