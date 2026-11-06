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Kültür - Sanat

Atlı Köşk’ün çiçekleri COP31’de açacak! Eser Antalya’da sergilenecek

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Atlı Köşk’ün çiçekleri COP31’de açacak! Eser Antalya’da sergilenecek
Başlık ResmiAtlı Köşk’ün çiçekleri COP31’de açacak! Eser Antalya’da sergilenecek

Sanatçı ve akademisyen Murat Durusoy’un Sakıp Sabancı Müzesinin (SSM) koleksiyonunda yer alan “Doğa Sonrası Etütleri V.2” adlı video eseri, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nda (COP31) sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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|
Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Antalya’da 9-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek konferansın Yeşil Bölge COPArt alanında sergilenecek eser, insan faaliyetlerinin tabiat üzerindeki dönüştürücü etkilerini odağına alıyor.

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Başlık ResmiAtlı Köşk’ün çiçekleri COP31’de açacak! Eser Antalya’da sergilenecek

SSM’nin bulunduğu Atlı Köşk’ün bahçesindeki erguvan, defne, sığla, zakkum ve biberiye bitkilerinden ilhamla hazırlanan videoda bu bitkiler, sentetik polimerlere, devre kartlarına ve metal dokulara dönüşerek tabiatın insan yapımı maddelerle iç içe geçtiği bir görünüme bürünüyor.

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