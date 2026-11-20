DenizBank, ATM’leri dijital sanat galerilerine dönüştüren “ArTM” projesini tanıttı. 10 ressamın 100 eserinin özel LED ekranlı ATM’lerde sergilenmesi hedefleniyor.

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Artık ATM’ler de dijital açık hava sanat galerilerine dönüşüyor. DenizBank sanat ile finansı buluşturan “ArTM” projesini “Açık İhtimaller” sergisinin açılışıyla tanıttı. Proje çerçevesinde 10 ressamın 10 ayrı eserinden meydana gelen toplam 100 çalışmanın dijital versiyonlarının özel olarak temin edilen büyük LED ekranlara sahip ATM’lerde sergilenmesi planlanıyor.

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Galeri Deniz’de düzenlenen tanıtımda konuşan DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ, dünyada ilk olan projenin sanat eserlerini sergi alanlarının dışına taşıdığını ifade ediyor. “Açık İhtimaller” sergisi ise projede yer alan 10 sanatçının çalışmalarını bir araya getiriyor.

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