"Avengers" Gazze belgeseli "NAZA"nın gerisinde kaldı

Gazze'de yapılan katliamı konu alan "NAZA" adlı belgesel, İtalya'da "Avengers Endgame: Encore" filmini gişede geride bırakarak birinci sıraya yerleşti. Film kısa sürede 1.1 avro hasılat elde ederek rekor kırdı.

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Tel Aviv’deki çatı katlarında üç yıl boyunca gizlice çekilen "NAZA" adlı dökümanter film İtalya'da vizyona girmesiyle birlikte listeleri altüst etti.

İtalyan gişe izleme kuruluşu Cinetel’in yaptığı açıklamaya göre, "NAZA" sinemalarda gösterime girdiği ilk iki günde İtalya gişe listesinin zirvesine oturdu. Salı gününe kadar toplam bilet satışları yaklaşık 1,1 milyon avroya (1,24 milyon dolar) ulaştı.

Yine Cinetel verilerine göre, film Pazartesi günü 451.872 avro bilet satışı ve 60.467 seyirci sayısıyla 1 numaradan giriş yaptı; bu rakam, aynı gün yeniden gösterime giren “Avengers: Endgame” filminin elde ettiği 179.612 avronun iki katından fazlaydı.

Salı günü de birinci sıradaki yerini koruyarak 623.164 avro daha hasılat elde etti ve 83.000'den fazla seyirciyi sinemalara çekti. Toplamda 1.096.816 avro hasılat elde ederek 146.720 kişi tarafından izlendi.

"NAZA" FİLMİNİN KONUSU

NAZA, ilk olarak 28-30 Eylül tarihleri arasında İtalya genelinde 515 sinema salonunda üç günlük bir etkinlik olarak gösterime girmiş ve bu salonların çoğunda biletler tükenmişti. Yoğun talep üzerine gösterimler, ilk gösterim süresinin ötesinde devam ediyor.

Oscar ödüllü İsrailli yönetmenler Yuval Abraham ve Rachel Szor’un yönettiği belgesel, İsrailli askeri ve istihbarat personelinin ifadeleri aracılığıyla Gazze’de Filistinli sivillerin öldürülmesini inceliyor.

Filmde, korunmaları için kimlikleri, sesleri ve görünümleri dijital olarak değiştirilmiş 24 İsrailli askeri ve istihbarat görevlisinin ifadeleri yer alıyor.

Filmde yer alan İsrailli askeri personel, beklenen sivil kayıplara rağmen hedefleri tespit etmek, izlemek ve vurmak için kullanılan sistemleri anlatıyor.

Askerlerden bazıları, sivil sığınak bölgelerinin bombalandığına ve gıda dağıtımı sırasında Filistinlilerin öldürüldüğüne şahit olduklarının detaylarını anlatıyor.

İsrail’in askeri istihbarat teşkilatının bir hava saldırısında öldürülmesi beklenen sivil sayısını belirtmek için kullandığı yapay zeka destekli “NAZA” uygulamasının kısaltması filme adını veriyor.

Avengers Gazze belgeseli NAZA nın gerisinde kaldı

Filme Venedik Film Festivali prömiyerinde yaklaşık 25 dakika süren ayakta alkışın ardından, Jüri Özel Ödülü verilmişti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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