Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Ayasofya'da bir ilk! Güvenlik için vinçli restorasyon

Ayasofya'da bir ilk! Güvenlik için vinçli restorasyon

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ayasofya&#039;da bir ilk! Güvenlik için vinçli restorasyon
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ayasofya Camii’nde devam eden büyük restorasyon, vinç yardımıyla yapılıyor. Kadim mabette ilk defa kurulan vinç sayesinde kubbedeki kurşunlar sökülüp molozlar temizlenecek.

MURAT ÖZTEKİN - Ayasofya Camii’nde devam eden büyük restorasyon, vinç yardımıyla yapılıyor. Kadim mabette ilk defa kurulan vinç sayesinde, yenileme çalışmalarının hızlandırılması ve güvenliğin sağlanması hedefleniyor. Ayasofya’nın yenilenen minare taşları vinç yardımıyla yukarıya taşınırken temizlenen molozlar ise aşağıya indiriliyor.

Vincin bin beş yüz yıllık mabedin kubbesindeki kurşunların sökülme safhasında da aktif şekilde kullanılması düşünülüyor. Camideki kurşunların ise yaz sonunda sökülmeye başlaması planlanıyor. Kubbenin durumuna göre şekillenecek restorasyonun ne zaman sona ereceği ise henüz bilinmiyor. Dünyada yapılan büyük restorasyon çalışmalarında vinçlerden faydalanılabiliyor. Mesela Paris’teki Notre-Dame Katedrali’nin beş senelik restorasyonunda birkaç vinç kullanılmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Özel öğrenciye yeni istihdam! Mesleki eğitimde yelpaze genişliyorTrump G7'yi terk etti, Washington'a dönüyor: "Acil durum odasını hazırlayın" emri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tam 4 bin yıl öncesine ait! 11 kişi yan yana bulundu: Mısır'da tüyler ürperten keşif - Kültür - Sanat4 bin yıl öncesine ait! 11 kişi yan yana: Tüyler ürperten keşif5 bin yıllık alanda Türklere ait savaş aletleri çıktı! Kazı başkanı: Bunların sayısının artacağını düşünüyoruz - Kültür - Sanat5 bin yıllık alanda Türklere ait savaş aletleri çıktı‘Bir Taşın Hafızası’ Filistin’i anlatıyor! Yeni oyun seyirciyle buluştu - Kültür - Sanat‘Bir Taşın Hafızası’ Filistin’i anlatıyor! Yeni oyun seyirciyle buluştuArter’de yeni sergi: Dünyanın dertleri sudan çıktı! - Kültür - SanatArter’de yeni sergi: Dünyanın dertleri sudan çıktı!Türk sinemacılar Şanghay seferinde! Yerli filmler festivalde gösteriliyor - Kültür - SanatTürk sinemacılar Şanghay seferinde! Yerli filmler festivalde gösteriliyorŞüphe var ama inceleme yok! Sahte resimleri araştırmaya bile çekiniyoruz - Kültür - SanatŞüphe var ama inceleme yok! Sahte resimleri araştırmaya bile çekiniyoruz
Sonraki Haber Yükleniyor...