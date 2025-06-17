Ayasofya'da bir ilk! Güvenlik için vinçli restorasyon

Ayasofya Camii’nde devam eden büyük restorasyon, vinç yardımıyla yapılıyor. Kadim mabette ilk defa kurulan vinç sayesinde kubbedeki kurşunlar sökülüp molozlar temizlenecek.

MURAT ÖZTEKİN - Ayasofya Camii’nde devam eden büyük restorasyon, vinç yardımıyla yapılıyor. Kadim mabette ilk defa kurulan vinç sayesinde, yenileme çalışmalarının hızlandırılması ve güvenliğin sağlanması hedefleniyor. Ayasofya’nın yenilenen minare taşları vinç yardımıyla yukarıya taşınırken temizlenen molozlar ise aşağıya indiriliyor.

Vincin bin beş yüz yıllık mabedin kubbesindeki kurşunların sökülme safhasında da aktif şekilde kullanılması düşünülüyor. Camideki kurşunların ise yaz sonunda sökülmeye başlaması planlanıyor. Kubbenin durumuna göre şekillenecek restorasyonun ne zaman sona ereceği ise henüz bilinmiyor. Dünyada yapılan büyük restorasyon çalışmalarında vinçlerden faydalanılabiliyor. Mesela Paris’teki Notre-Dame Katedrali’nin beş senelik restorasyonunda birkaç vinç kullanılmıştı.