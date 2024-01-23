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    Ayşen Gruda nasıl Yeşilçam'ın "Domates Güzeli Nahide"si oldu?

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ayşen Gruda sanatseverler tarafından ölümünün 5. yılında unutulmadı. Ünlü oyuncu bir reklam sebebiyle hayatı boyunca "Domates Güzeli" olarak anıldı.

    Ayşen Gruda nasıl Yeşilçam&#039;ın &quot;Domates Güzeli Nahide&quot;si oldu?
    Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Ünlü oyuncu, Erman ailesinin ortanca kızı olarak 1944'te, İstanbul Yeşilköy'de Osmanlı döneminde karargah olarak kullanılan, aynı zamanda Halid Ziya Uşaklıgil'in kitaplarını yazdığı köşkte dünyaya geldi.

    Kardeşleriyle, tiyatrocu annesinin gölge oyunlarını izleyerek büyüyen sanatçının yeteneği, Ermeni komşularının taklidini yaparken keşfedildi. Ayşen Gruda, babasının vefatı üzerine liseyi yarıda bırakarak çalışmak zorunda kaldı.

    "Kongre Eğleniyor" isimli vodvilde küçük bir rol alarak 1962'de hizmetçi karakteriyle Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosunda oyunculuğa başlayan usta sanatçı, 1965'te tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile evlendi ve çiftin Elvan ismini verdikleri kızları dünyaya geldi.

    "DOMATES GÜZELİ"

    Kızı Elvan'ın doğumundan sonra bir süre tiyatroya ara vererek kızıyla ilgilenen Gruda, 1977'de bir televizyon skecinde oynadığı "Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakterinin ardından "Domates Güzeli" olarak anılmaya başlandı.

    Türk sinemasının az sayıdaki kadın komedyeninden biri olan ve Ertem Eğilmez filmlerinin ana kadrosunda yer alan usta oyuncu, kariyeri boyunca Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan ve Adile Naşit'in de aralarında bulunduğu pek çok ünlü oyuncuyla başrolü paylaştı.

    Ayşen Gruda nasıl Yeşilçam'ın "Domates Güzeli Nahide"si oldu?

    Tiyatro eğitimi almadan henüz 14 yaşındayken başladığı oyunculuk hayatı boyunca onlarca filmde rol alan başarılı sanatçı 70'lerin meşhur filmlerinde rol aldı.

    1974'te "Hababam Sınıfı", 1975'te "Bizim Aile", "Delisin", "Bitirimler Sınıfı", "Bir Araya Gelemeyiz" ve "Hanzo"da oynadı.

    1976'da "Öyle Olsun", "Aile Şerefi", "Güngörmüşler", "Süt Kardeşler" ve "Tosun Paşa", 1977'de "Çöpçüler Kralı", "Gülen Gözler", "Hababam Sınıfı Tatilde", "İbo ile Gülşah", "Şabanoğlu Şaban" ve "Sarmaşdolaş", 1978'de "Avanak Apti" ile "Neşeli Günler", 1979'da "Doktor", "Şark Bülbülü", 1980'de "Renkli Dünya", 1981'de "Gırgıriyede Şenlik Var", "Davaro", "Gırgıriye" ve "Hababam Sınıfı Güle Güle" adlı yapımlarda rol aldı.

    Unutulmaz Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı başarılı karakterlerle hatırlanan sanatçı, tiyatro oyunu ve müzikallerde de seyirci karşısına çıktı.

    Ayşen Gruda, 2006'da Sadri Alışık Ödülleri'nde ve 2010'da Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", 2012'de İstanbul Film Festivali'nde "Onur Ödülü", 2015'te ise "52. Uluslararası Antalya Film Festivali"nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" aldı.

    Gruda, 23 Ocak 2019'da 74 yaşındayken hayata veda etti, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Ayşen GrudaTiyatroSinemaYeşilçam
    Haberler > Kültür - Sanat > Ayşen Gruda nasıl Yeşilçam'ın "Domates Güzeli Nahide"si oldu?
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