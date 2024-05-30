Azra Kohen'e sert tepki! Kitapları satılmayacak

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken Azra Kohen'e tepkiler büyüyor. Kohen'e karşı yayıncılar da sessiz kalamadı. Yazara ait kitaplar kitap satış platformlarından kaldırıldı.

İsrail ordusunun saldırılarında en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 37 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti.

En son Refah beldesinde göç etmek durumunda kalan Filistinli sivillerin sığındığı çadır kampına bombalar yağdı. 45 kişinin öldürüldüğü saldırılara İsrail "trajik hata" açıklaması dünya gündemine yerleşti.

Dünyanın her yerinden İsrail'i lanetleyen protestolar düzenlenirken ünlüler de sosyal medyadan tepki göstermeye başladı.

AZRA KOHEN'İN YORUMU TEPKİYE YOL AÇTI

Gazze'deki soykırım hakkında insanların Filistin konusunda hassaslaştığı bu dönemde yazar Azra Kohen'in Instagram hesabına ait yorum büyük tepki çekti.

Filistinlilerin çocuklarını bilerek bombanın altına attığı şeklindeki yorumu şöyleydi:

"Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla ile 3 saat önceden duyurulan ve bas bas çağrılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesi yok olmasını diliyorum. Ve o çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum. Onları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyan o iğrenç yaratıklardan kurtarılmaları için. İnsan analiz kabiliyeti olan çekilen bir videonun koşullarınız analiz edebilecek içerikte bir varlık olmalı. Olanı olduğu gibi görmenizi dilerim. Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor"

"AYLAR ÖNCESİNE AİT SÖZLERİM ÇARPITILIYOR"

Bu ifadelerin sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından Azra Kohen "Hakikat..." başlıklı 11 dakikalık bir açıklama videosu paylaştı.

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Açıklamasında yaptığı yorumun aylar önce kendisine gönderilen bir video ve bir grup hakkında olduğunu söyledi. Kendisine gönderilen video içeriğinin sahte olmasını fark ettiği için kendisine saldırıldığını anlattı.

Kohen "Bundan aylar önce bana bir video gönderildi, paylaşmam rica edildi. Videoyu paylaşacaktım ama biraz araştırınca çocuklarını istismar eden bir grup tarafından üretildiği ortaya çıktı videonun. Bunun üzerine bana videoyu gönderenleri sorgulamak zorunda kaldım. Bu yüzden o kişilerle yoğun bir tartışmaya giriştim sosyal medyada." dedi.

"İSRAİL DEVLETİNİ AFFEDİLEMEZ BULUYORUM"

Yorumlarını detaylı şekilde açıklayan Kohen, çocukların metalaştırılmasına karşı olduğunu, onların sürekli paylaşılmasını doğru bulmadığını ifade etti.

İsrail'in yaptığı katliam hakkında "Çocukların öldürülmesi bazıları İsrail devleti tarafından bazıları da bu videoları çekenler tarafından. Maalesef bu gerçeği kabul etmeliyiz" diyen Kohen, "Refah'taki katliamı herkes gibi ben de kınıyorum. İsrail devletini affedilemez buluyorum" dedi.

Ancak sosyal medyada Kohen'e olan tepkiler devam ediyor.

KİTAPLARI SATILMAYACAK

Azra Kohen'e bir tepki de yayıncılardan geldi. Bazı kitabevleri kitaplarını satıştan kaldırdıklarını açıkladı. İnternet satış platformları da açıklama yapmaksızın kitaplarını satıştan kaldırdı.

Kitap Yurdu sitesi Kohen'e ait bütün içerikleri sitesinden sildi.

Bazı kitabevleri satış yapmayacaklarını paylaştı. Paylaşımları sosyal medya kullanıcıları tarafından desteklendi.

Öte yandan Azra Kohen Instagram hesabından kendisine destek veren takipçilerinin görüşlerini paylaştı. Takipçiler Kohen'in sosyal bir linç kampanyasına uğradığını düşünüyor.

AZRA KOHEN KİMDİR?

1979 yılında İzmir'de dünyaya gelen Azra Kohen, "Azra Sarızeybek", "Azra Akilah Kohen" gibi isimlerle anıldı. Asıl soyadı "Sarızeybek" olan yazar, 2011 yılında Sadok Kohen ile evlendi. "Kohen" soyismini alan yazar bu şekilde anıldı.

2013 yılında piyasaya sürülen ilk kitabı "Fi" ile tanınan yazar, "Çi" ve "Pi" şeklinde seriyi devam ettirdi. "Fi" kitabının aynı isimle internet platformlarında dizi yayınlanmasının ardından meşhur oldu. Bu dizi sayesinde daha da ünlenen yazar, Başak Sayan'la yaşadığı intihal tartışmasıyla gündeme geldi.