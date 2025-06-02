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Beklentiler boşa çıktı! Sinemaları Tom Cruise da canlandıramadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beklentiler boşa çıktı! Sinemaları Tom Cruise da canlandıramadı
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’deki sinema salonları aylardır düşük seyirci rakamlarından dolayı en tenha günlerini geçiriyor. Ancak yüksek beklentilerle vizyona giren büyük bütçeli filmlerin de sinemalardaki bu duruma çare olamadığı görülüyor.

MURAT ÖZTEKİN - Onlardan biri olan “Mission: Impossible: The Final Reckoning” de vizyondaki ilk haftasında toplam 77 bin 620 kişi tarafından seyredildi. Beklentilerin altında seyirci çeken eser, ülkemizde 21 milyon Türk lirası hasılat elde etti. Filmin ilk gösterime girdiği, 23-29 Mayıs tarihleri arasında ise Türkiye’deki toplam seyirci sayısı, bir önceki haftaya göre yüzde 13 düşüşle 288 binde kaldı. 

Sinemalarda önümüzdeki haftalarda ise “Siccin 8”, “Ballerina”, “Ejderhanı Nasıl Eğitirsin” ve “F1: The Movie” gibi merakla beklenen filmler seyircilerle buluşacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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