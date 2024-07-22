Binlerce yıllık tablet gün yüzüne çıktı! Hatay'da milattan önce 15'inci yüzyıla ait tablet bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Hatay’da Eski Alalah olarak bilinen Aççana Höyük’te sürdürülen çalışmalarda oldukça önemli bir tabletin gün ışığına kavuştuğunu açıkladı. Tablet, Geç Tunç Çağı’nın ekonomik yapısını ve devlet sistemini anlamak adına yeni bir bakış açısı sunacak.

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Bakan Ersoy, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Eski Alalah olarak bilinen Aççana Höyük’te sürdürülen çalışmalarda oldukça önemli bir tabletin gün ışığına kavuştuğunu duyurdu. İlk okumalara göre milattan önce 15'inci yüzyıla tarihlenen Akadça çivi yazılı tablette yüklü miktarda mobilya alışverişine ilişkin kayıtlar yer aldığını belirten Bakan Ersoy, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “28 gram ağırlığındaki bu tabletin Geç Tunç Çağı’nın ekonomik yapısını ve devlet sistemini anlamak adına yeni bir bakış açısı sunacağına inanıyoruz” dedi.

Tarihi mirasın bulunmasındaki özverili çalışmaları için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Daire Başkanlığı ekiplerini tebrik eden Bakan Ersoy, Anadolu’nun zengin mirasını gelecek nesillere taşımak üzere büyük bir titizlikle çalıştıklarını söyledi.

DÖNEMİNE IŞIK TUTUYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Eski Alalah Kenti kazıları kapsamında deprem sonrası sürdürülen restorasyon çalışmalarında bulunan tablet Akadça çivi yazılı olarak dönemine ışık tutuyor. Tabletin ilk okumasına göre milattan önce 15’inci yüzyıla tarihlendiği ve yüklü miktardaki bir mobilya alışverişine ait idari bir kayıt olduğu anlaşılıyor. Tablet, Geç Tunç Çağı’nın ekonomik yapısını ve devlet sistemini anlamak adına yeni bir bakış açısı sunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Jacob Lauinger ve doktora öğrencisi Zeynep Türker ile çalışılan tablet 4,2 ile 3,5 cm ölçüleriyle 1,6 cm. kalınlığı ve 27,85 gr. ağırlığıyla dikkati çekiyor. İlk satırları yüklü miktarda ahşap masa, sandalye ve tabure alımını kaydeden buluntudaki sayılar ve kimin aldığı ya da kime verildiği gibi konular üzerinde dil bilimciler çalışmalarını sürdürüyor.