Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > Avrupa'da otomobilin zirvesi belli oldu! İşte en çok satılan otomobiller

Avrupa'da otomobilin zirvesi belli oldu! İşte en çok satılan otomobiller

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Avrupa&#039;da otomobilin zirvesi belli oldu! İşte en çok satılan otomobiller
Dacia Sandero, Tesla Model Y, Haber

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jato Dynamics'in araştırmasına göre, 2024'ün ilk yarısında Avrupa'da en çok satılan otomobiller açıklandı.

Dacia Sandero, 2024 yılının ilk altı ayında Avrupa'da en çok satılan otomobil oldu. Tesla Model Y ise en çok satan elektrikli otomobil olarak öne çıktı.

Bu dönemde Avrupa'da toplam araç tescil sayısı, geçen yılın ilk altı ayına göre yüzde 4,4 artarak 6 milyon 847 bin 842'ye ulaştı. Elektrikli araçlara olan talepte ise bir yavaşlama gözlemlendi.

2024 yılının ilk yarısında Avrupa'da en çok satılan 10 otomobil ve satış rakamları şu şekilde:

  • Dacia Sandero: 143.596
  • Volkswagen Golf: 126.993
  • Renault Clio: 114.623
  • Volkswagen T-Roc: 111.381
  • Peugeot 208: 107.097
  • Skoda Octavia: 102.945
  • Citroen C3: 102.304
  • Tesla Model Y: 101.181
  • Toyota Yaris Cross: 99.694
  • Toyota Yaris: 93.576

Avrupa'da otomobilin zirvesi belli oldu! İşte en çok satılan otomobiller - 1. Resim

EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL HANGİSİ?

Avrupa'da 2024'ün ilk yarısında en çok satılan 10 elektrikli otomobil belli oldu:

  • Tesla Model Y: 101.181
  • Tesla Model 3: 58.400
  • Volvo EX30: 36.980
  • MG4: 31.922
  • Volkswagen ID.4: 29.146
  • Volkswagen ID.3: 29.136
  • Skoda Enyaq: 25.248
  • Volvo EX40 (XC40 Recharge): 25.223
  • BMW iX1: 24.506

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yayladan MasterChef'e! Köyde çektiği o video olay oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sektörün sıkıntısı maliyet artışları! OSS Derneği “satış sonrası” raporunu yayınladı  - T-OtomobilSektörün sıkıntısı maliyet artışları! OSS Derneği “satış sonrası” raporunu yayınladı Elektrikli ve hibrit payı %10’a ulaştı! Kiralamada ilk çeyrek yatırımı 22,3 milyar TL - T-OtomobilElektrikli ve hibrit payı %10’a ulaştı! Kiralamada ilk çeyrek yatırımı 22,3 milyar TL1 Milyon 720 bin TL etiketle vitrinde... Güncellenen Octavia satışa sunuldu! - T-Otomobil1 Milyon 720 bin TL etiketle vitrinde... Güncellenen Octavia satışa sunuldu!Yerli üretilen Duster iddialı geliyor! Efsane SUV artık Renault logosuyla karşımızda - T-OtomobilYerli üretilen Duster iddialı geliyor Škoda’dan Türkiye’ye iddialı giriş! Yenilenen Octavia Sedan ve Combi modelleri satışta - T-OtomobilŠkoda’dan Türkiye’ye iddialı giriş!Çinli otomobillere getirilen vergi insanlara soruldu! Türk halkının yüzde 67'si getirilen yüzde 40'lık vergiyi yanlış buluyor - T-OtomobilHalk yüzde 40'lık vergiyi yanlış buluyor! Araştırma yapıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...