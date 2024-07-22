Avrupa'da otomobilin zirvesi belli oldu! İşte en çok satılan otomobiller

Jato Dynamics'in araştırmasına göre, 2024'ün ilk yarısında Avrupa'da en çok satılan otomobiller açıklandı.

Dacia Sandero, 2024 yılının ilk altı ayında Avrupa'da en çok satılan otomobil oldu. Tesla Model Y ise en çok satan elektrikli otomobil olarak öne çıktı.

Bu dönemde Avrupa'da toplam araç tescil sayısı, geçen yılın ilk altı ayına göre yüzde 4,4 artarak 6 milyon 847 bin 842'ye ulaştı. Elektrikli araçlara olan talepte ise bir yavaşlama gözlemlendi.

2024 yılının ilk yarısında Avrupa'da en çok satılan 10 otomobil ve satış rakamları şu şekilde:

Dacia Sandero: 143.596

Volkswagen Golf: 126.993

Renault Clio: 114.623

Volkswagen T-Roc: 111.381

Peugeot 208: 107.097

Skoda Octavia: 102.945

Citroen C3: 102.304

Tesla Model Y: 101.181

Toyota Yaris Cross: 99.694

Toyota Yaris: 93.576

EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL HANGİSİ?

Avrupa'da 2024'ün ilk yarısında en çok satılan 10 elektrikli otomobil belli oldu: