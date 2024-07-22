Avrupa'da otomobilin zirvesi belli oldu! İşte en çok satılan otomobiller
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
T-Otomobil Haberleri / Türkiye Gazetesi
Jato Dynamics'in araştırmasına göre, 2024'ün ilk yarısında Avrupa'da en çok satılan otomobiller açıklandı.
Dacia Sandero, 2024 yılının ilk altı ayında Avrupa'da en çok satılan otomobil oldu. Tesla Model Y ise en çok satan elektrikli otomobil olarak öne çıktı.
Bu dönemde Avrupa'da toplam araç tescil sayısı, geçen yılın ilk altı ayına göre yüzde 4,4 artarak 6 milyon 847 bin 842'ye ulaştı. Elektrikli araçlara olan talepte ise bir yavaşlama gözlemlendi.
2024 yılının ilk yarısında Avrupa'da en çok satılan 10 otomobil ve satış rakamları şu şekilde:
- Dacia Sandero: 143.596
- Volkswagen Golf: 126.993
- Renault Clio: 114.623
- Volkswagen T-Roc: 111.381
- Peugeot 208: 107.097
- Skoda Octavia: 102.945
- Citroen C3: 102.304
- Tesla Model Y: 101.181
- Toyota Yaris Cross: 99.694
- Toyota Yaris: 93.576
EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL HANGİSİ?
Avrupa'da 2024'ün ilk yarısında en çok satılan 10 elektrikli otomobil belli oldu:
- Tesla Model Y: 101.181
- Tesla Model 3: 58.400
- Volvo EX30: 36.980
- MG4: 31.922
- Volkswagen ID.4: 29.146
- Volkswagen ID.3: 29.136
- Skoda Enyaq: 25.248
- Volvo EX40 (XC40 Recharge): 25.223
- BMW iX1: 24.506
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi