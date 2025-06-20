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‘Buraya doğru olanlar girebilir!' Olympos’ta kitabe ve mozaikler bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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‘Buraya doğru olanlar girebilir!&#039; Olympos’ta kitabe ve mozaikler bulundu
Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya’nın Kumluca ilçesindeki Olympos antik şehrindeki arkeolojik kazılarda, yeni tarihî eserler ortaya çıktı...  

Olympos’ta geçen sene yapılan çalışmalarda ise “1 No.lu Kilise” yapısı zemininde yeni mozaik alanları ile kilise girişinde mozaikten oluşan bir kitabe keşfedildi.

Kazı başkanı Doç. Dr. Gökçen Kurtuluş Öztaşkın, Buldukları kitabede “Buraya sadece doğru yolda olanlar girebilir” ifadesinin yer aldığına dikkat çekerek “Bunun yanı sıra banilerinin isimlerinin yazdığı mozaikler de ortaya çıktı. Olympos’un mozaik zemin döşemeleri anlamında zengin bir kent olduğu anlaşılıyor” diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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