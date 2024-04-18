Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Cacabey Gökbilim Medresesi halka açıldı! Hem ibadet hem de tefekkür alanı oldu

Cacabey Gökbilim Medresesi halka açıldı! Hem ibadet hem de tefekkür alanı oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırşehir'de, tarihiyle bilinen ve şehrin meydanında yer alan Cacabey Medresesi; şehirde yaşayan insanların ibadet ve tefekkür alanı oldu.

Kırşehir’deki en önemli tarihî yapılardan biri olan Cacabey Gökbilim Medresesi halk dilinde uzay araştırmaları alanı olarak yer alan tarihi yapıya; beş vakit namaz saatleri dışında da insanlar tefekkür etmek ve tarihle gelecek arasında köprü kurmak için incelemeye geliyor.

Cacabey Gökbilim Medresesi halka açıldı! Hem ibadet hem de tefekkür alanı oldu - 1. Resim

Tarihi yapıda namaz vakti öncesinde Kur'an okuyup tefekkür eden Fatih Yıldız, eski uzay medresesinde ibadet etmenin kendisini mutlu kıldığını söyledi.

Yusuf Torun adlı vatandaş ise camiye beş vakit geldiğini namaz vakitleri öncesinde de tarihi yapıda ibadet ve tefekkürün kendisi için önemli olduğunu aktardı.

Cacabey Gökbilim Medresesi halka açıldı! Hem ibadet hem de tefekkür alanı oldu - 2. Resim

1272 yılında, dönemin Kırşehir Valisi Nureddin Cibril bin Cacabey tarafından matematik, fen ve astronomi eğitimi verilen bir medrese olarak yaptırılan yapı, zamanla Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından birkaç kez tadilattan geçirildikten sonra yeniden ibadete açılmıştı.

Tarihi yapıda Taç Kapı’nın girişindeki sütuncelerin başlıklarından sarkıtılan kürelerin, ayı ve güneşi sembolize ettiği, ayrıca alınlığın sağ ve sol alt köşesinde yer alan dairesel şekillerin ekvator çizgisini ve eksen eğikliğini gösterdiği üzerine yapılan yorumlar da mevcut.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Twitch'ten TikTok'a rakip geliyor! Keşif Akışı yakında Tüm kullanıcılara sunulacakGalatasaray çılgın transfer modunu erken açtı! Arda Güler'in takım arkadaşını radarına aldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakanı taş eden kadın! Medusa mozaiği ziyarete açıldı - Kültür - SanatBakanı taş eden kadın! Medusa mozaiği ziyarete açıldıMüezzinlikten plakçılığa! Mevlid okurken son nefesini veren Hafız Burhan - Kültür - SanatMüezzinlikten plakçılığa! Mevlid okurken son nefesini veren Hafız BurhanAntalya'da 3 bin 500 yıllık cadde keşfedildi! 800 metre uzunluğunda sütunları var - Kültür - SanatAntalya'da 3 bin 500 yıllık cadde keşfedildi! 800 metre uzunluğunda sütunları var"Kanıt" belgeseli büyük beğeni topladı! İsrail'in savaş suçları gözler önüne serildi - Kültür - Sanat"Kanıt" belgeseli büyük beğeni topladı! İsrail'in savaş suçları gözler önüne serildiRusya Büyükelçisi tanıttı! Ben Vladimir Putin kitabı yayında - Kültür - SanatRusya Büyükelçisi tanıttı! Ben Vladimir Putin kitabı yayındaKültürümüzden üç unsur ortak miras olma yolunda! - Kültür - SanatKültürümüzden üç unsur ortak miras olma yolunda!
Sonraki Haber Yükleniyor...