Cacabey Gökbilim Medresesi halka açıldı! Hem ibadet hem de tefekkür alanı oldu

Kırşehir'de, tarihiyle bilinen ve şehrin meydanında yer alan Cacabey Medresesi; şehirde yaşayan insanların ibadet ve tefekkür alanı oldu.

Kırşehir’deki en önemli tarihî yapılardan biri olan Cacabey Gökbilim Medresesi halk dilinde uzay araştırmaları alanı olarak yer alan tarihi yapıya; beş vakit namaz saatleri dışında da insanlar tefekkür etmek ve tarihle gelecek arasında köprü kurmak için incelemeye geliyor.

Tarihi yapıda namaz vakti öncesinde Kur'an okuyup tefekkür eden Fatih Yıldız, eski uzay medresesinde ibadet etmenin kendisini mutlu kıldığını söyledi.

Yusuf Torun adlı vatandaş ise camiye beş vakit geldiğini namaz vakitleri öncesinde de tarihi yapıda ibadet ve tefekkürün kendisi için önemli olduğunu aktardı.

1272 yılında, dönemin Kırşehir Valisi Nureddin Cibril bin Cacabey tarafından matematik, fen ve astronomi eğitimi verilen bir medrese olarak yaptırılan yapı, zamanla Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından birkaç kez tadilattan geçirildikten sonra yeniden ibadete açılmıştı.

Tarihi yapıda Taç Kapı’nın girişindeki sütuncelerin başlıklarından sarkıtılan kürelerin, ayı ve güneşi sembolize ettiği, ayrıca alınlığın sağ ve sol alt köşesinde yer alan dairesel şekillerin ekvator çizgisini ve eksen eğikliğini gösterdiği üzerine yapılan yorumlar da mevcut.