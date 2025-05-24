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Cannes'da Altın Palmiye Ödülü sahibini buldu! İranlı yönetmen Jafar Panahi tarihe geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cannes&#039;da Altın Palmiye Ödülü sahibini buldu! İranlı yönetmen Jafar Panahi tarihe geçti
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cannes Film Festivalinde Altın Palmiye Ödülü'nün sahibi İranlı yönetmen Jafar Panahi oldu. Panahi, üç büyük festivalde de en iyi ödülleri kazanan 4. yönetmen olarak tarihe geçti.

Fransa'nın güneyindeki Cannes kentinde bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde İranlı yönetmen Jafar Panahi Altın Palmiye Ödülü'nün sahibi oldu.

Jafar Panahi, üç büyük festivalde de en iyi ödülleri kazanan 4. yönetmen olarak tarihe geçti. It Was Just an Accident  ile Altın Palmiyeyi kazanan Panahi, Taksi filmiyle Berlin Altın Ayı, The Circle ile ise Venedik Altın Aslan ödülünü kazanmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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