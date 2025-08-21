Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Arkeolojik buluntular gün yüzüne çıkıyor! Uzmanlar daha fazla eser bekliyor

Arkeolojik buluntular gün yüzüne çıkıyor! Uzmanlar daha fazla eser bekliyor

Arkeolojik buluntular gün yüzüne çıkıyor! Uzmanlar daha fazla eser bekliyor
Türkmen-Karahöyük kazıları dikkat çeken arkeolojik buluntularla devam ediyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından yürütülen kazılar hakkında Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversitenin desteğine dikkat çekti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Erpehlivan’ın koordinatörlüğünde yürütülen Türkmen-Karahöyük kazıları, önemli arkeolojik buluntularla gün yüzüne çıkıyor.

Arkeolojik buluntular gün yüzüne çıkıyor! Uzmanlar daha fazla eser bekliyor - 1. Resim

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle 2024’te başlayan kazılar, altı yıllık yüzey araştırmalarının ardından bölgede büyük bir tarihi potansiyeli ortaya koyuyor.

Bu yılki kazılarda Helenistik dönem kalemleri, ithal parfüm şişeleri, Demir ve Tunç Çağı’na ait hançerler, oyuncaklar ve 4 bin yıllık mühürler gün yüzüne çıkarıldı.

Arkeolojik buluntular gün yüzüne çıkıyor! Uzmanlar daha fazla eser bekliyor - 2. Resim

3700 yıllık bir maymun kalıntısı ve ev temellerine gömülmüş köpekler, dönemin ritüellerine dair çarpıcı ipuçları sundu. Freskli büyük bir oda ise Anadolu arkeolojisinde nadir görülen yapılar arasında yerini aldı.

Arkeolojik buluntular gün yüzüne çıkıyor! Uzmanlar daha fazla eser bekliyor - 3. Resim

GEÇMİŞİN İZLERİNİ BİLİMLE AYDINLATIYORUZ

MÖ 3000-50 yılları arasında yerleşim gören Türkmen-Karahöyük’ün, Hititlerin kayıp başkentlerinden biri olabileceği düşünülüyor. Kazılar, bölgenin antik çağda önemli bir ticaret ve kültür merkezi olduğunu da kanıtlıyor.

Arkeolojik buluntular gün yüzüne çıkıyor! Uzmanlar daha fazla eser bekliyor - 4. Resim

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, kazıların üniversitenin bilimsel katkısıyla sürdüğünü belirterek, "Geçmişin izlerini bilimle aydınlatıyoruz" dedi.

Bölge için 20 yıllık bilimsel ve turistik bir yol haritası da hazırlanıyor.

