Kültür ve Turizm Bakanlığının 250 yıllık tarihe sahip Rami Kışlasında yürüttüğü restorasyon çalışmaları neticesinde hizmete açılan Rami Kütüphanesi, üçüncü yaşını kutluyor.

Üçüncü yılına "Rami'de Hayat Var!" ana mottosuyla giren kütüphane, geride kalan zamanda 7,7 milyondan fazla ziyaretçiyi, 8 binden fazla faaliyette bir araya getirdi. Ayrıca kütüphanenin 50 bini aşkın kayıtlı üyesi, 300 binden fazla ödünç kitap aldı. Kütüphane aynı zamanda 20 milyon e-Dergi, e-Kitap, makale gibi kitap harici elektronik kaynağa erişim sağladı.

