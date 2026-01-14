2026, fahiş zamlara “sahne” oluyor... Bazı belediyeler yeni yılda salon kiralarına yüzde 80’den yüzde 600’e ulaşan oranlarda zam yaptı. Bir belediye 15 bin TL olan salon kirasını 90 bin TL, bir diğeri ise 13 bin TL’lik kirayı 24 bin TL olarak güncelledi.

Hazırlayan: Murat Öztekin - Yapılan zamlara ise Anadolu’da turneler düzenleyen tiyatrocular tepki gösterdi. O isimlerden biri olan sanat yönetmeni Barbaros Uzunöner, tiyatroların bilet fiyatlarını %600 artırmasının matematiksel ve vicdani olarak imkânsız olduğunu kaydederek belediyelerin “destek” adı altında sanata “köstek” olduklarını savundu.

SANATI BİTİRME NOKTASINA GETİRİYOR

Uzunöner “Oyunlarımızı seyirci ile buluşturmak istiyoruz ama belediyeler belli ki başka bir şey istiyorlar. Sanıyorlar ki biz hobi olarak sahneye çıkıyoruz. Buralar kamu hizmeti veren yerler, kültüre omuz vermeleri gerekirken, üzerimize yük oluyorlar. Bu insafsızca zamlar sanatı bitirme noktasına getiriyor. Sanatı lüks, sanatçıyı da darphane sanmaktan vazgeçin” ifadelerini kullandı.

