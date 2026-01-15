Küresel jeopolitik risklerin etkisiyle yükselen altın ve gümüşte beklentiler ayrışıyor. Uzman Mehmet Ali Yıldırımtürk 2026’yı “altın yılı” olarak işaret ederken, İslam Memiş temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Gümüş için ise “kısa vadede can yakabilir” uyarısı geldi.

Trump döneminde sertleşen ticaret politikaları, gümrük vergileri ve küresel tansiyonu yükselten açıklamalar, yatırımcıların risk algısını değiştirdi. Bu süreçte güvenli liman olarak görülen değerli metaller hızlı yükselişle tarihi seviyelere ulaştı.

Yılın başından bu yana altın yaklaşık yüzde 7, gümüş ise yüzde 29 oranında değer kazandı. Piyasalarda jeopolitik belirsizliklerin sürmesi halinde yükselişin devam edebileceği konuşulurken, bazı uzmanlar ise temkinli olunması gerektiği görüşünde.

NTV Haber'de yer alan habere göre, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın için 2026 yılını işaret etti. Yıldırımtürk “ 2026 yılı altın yılı diyebiliriz. Dünyada gerçekleşen olaylardan dolayı doların uluslararası para piyasalarında güven kaybetmesi nedeniyle altın onun yerini almaya çalışıyor. ” ifadelerini kullandı.

Küresel gelişmeleri yorumlayan Yıldırımtürk “Risk iştahı sona ermez. Trump'ın Grönland'dan vazgeçmesi ve dünya dengelerinin sakinleşmesi çok iyimser bir senaryo. Trump'ın dünya liderliğinden 2'nci sıraya düşme korkusu ona bu hareketleri sergiletiyor. Aynı zamanda Maduro'nun kaçırılması ve uluslararası hukukun zedelenmesi bu iyimser senaryonun gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor” dedi.

Gümüşü iki açıdan değertlendirmeliyiz endüstiryel metal bakımından güneş enerjisi, elektrikli araçlar gibi piyasalarda talebin gümüşe yönelik artması piyasanın yükselmesine neden olacaktır. Ancak bu sektörler için farklı bir madenin kullanılmaya başlanması gümüş fiyatının gerilemesine neden olabilir bu durumu daha önce paladyumda görmüştü k. İç piyasada gümüş alacaklar dikkatli olmalı fiziki almak yerine bankaların yatırım hesaplarından aracı kuruluşlar vesilesinde hesap açmak daha güvenli olacaktır. Gümüş al sat yaparak kazandıran bir yatırım aracı altın gibi alıp elde tutulmamalı. " dedi.

Gümüş fiyatlarının yılbaşından itibaren yüzde 25 civarında getiri sağlaması yorumlayan Yıldırımtürk "Gümüş söylem olarak patladı. Baremler rafineri bakımından 100-200 gram gümüş üretmekte zorlanıyor ondan dolayı piyasada fiziki gümüşe ulaşmak zor aksine 1 kilogram gümüş alacağız derseniz piyasada bulunuyor.

Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş “2026 yılınının altın yılı olacağını söyleyemiyorum. 2025 yılında altından getiri gördük 2026 yılına da hızlı başladık. Yılın ilk yarısına kadar artış bekliyoruz ancak 2026 yılının tamamında 2025 yılındaki gibi bir getiri getirmiş olmaz. 2026'da ikinci yarı yılı dinlenen hatta belki düşen bir altın görebiliriz . 2026 yılındaki jeopolitik gelişmeler özelinde yatırımcı yıl içinde geniş bant aralığına odaklanmalı. Evinde altın bulunduranlar 4 bin 880 dolar seviyesine geldiğinde bu durumu değerlendirmeli.” dedi..

"GÜMÜŞ CAN YAKACAK"

Gümüşün yatırımcıyı üzebileceğine değinen Memiş “2025 yılının Eylül-Ekim aylarında altın kalmadı spekülasyonu oluşmuştu ancak altın kıtlığı yoktu. Sosyal medya algısıyla balon fiyat yapıldı. Şimdi aynı durum gümüş için de geçerli. Sosyal medya gümüş için de spekülasyon yapıyor. Piyasada gümüş var milleti galeyana getiriyorlar.

Gümüş 2025 yılının şampiyonuydu ancak bu yıl için gümüş için büyük bir beklentiye girmemek lazım. Gümüş bu yıl yatırımcıyı üzebilir. Gümüşün sert hareketleri var. Gümüş kısa vadede can yakacak. Yatırımcı gümüşten altına dönebilir. Aslında altın ve gümüş takip etmek yerine yatırımcı rasyoyu takip etmeli.” dedi.