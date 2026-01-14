İran International'a konuşan üst düzey güvenlik ve hükümet kaynaklarına göre, İran’da 28 Eylül’den bu yana devam eden protestolarda, 12 bin kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre kıyım, doğrudan Dini Lider Ali Hamaney'in emriyle gerçekleşti.

ÖLÜMLERİN ÇOĞU HANGİ TARİHLERDE GERÇEKLEŞTİ? İran'da yaşanan protestolara yönelik uygulanan sert müdahale, ülkenin yakın tarihinin en kanlı olayı olarak kayıtlara geçebilir. İran International'ın güvenlik ve hükümet kaynaklarına dayandırdığı şok edici iddiaya göre, devam eden internet karartması sırasında, özellikle 8 ve 9 Ocak tarihlerinde en az 12 bin kişi öldürüldü.

EMRİ HAMANEY Mİ VERDİ? Elde edilen bilgilere göre, bu kitlesel kıyım "plansız" çatışmaların sonucu değil, tamamen organize edilmiş bir eylemdi. En kritik iddia ise, ölümlerin Dini Lider Ali Hamaney'in doğrudan emri ve hükümetin üç ana kolunun, yasama, yürütme, yargı, başlarının açık onayı ve bilgisiyle gerçekleştirilmiş olması. Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin ise "canlı ateş açma emri" verdiği öne sürüldü.

HANGİ KAYNAKLARLA GÖRÜŞÜLDÜ? İran International, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ne yakın bir kaynak, Cumhurbaşkanlığı ofisinden iki kaynak, Devrim Muhafızları'ndan (Mashhad, Kermanshah ve Isfahan'daki) çeşitli kaynaklar, görgü tanıkları ve hayatını kaybedenlerin ailelerinden alınan ifadeler dahil olmak üzere birden fazla kaynaktan gelen bilgiyi titizlikle incelediğini belirtti.

ÖLENLER HANGİ YAŞ GRUBUNDA? Haberde aktarılan bilgilere göre, rejime bağlı güvenlik kurumlarının ilk tahmini, ülke çapında yaşanan bu kıyımda en az 12 bin kişinin öldürüldüğü yönünde. Ölenlerin çoğunluğunun Devrim Muhafızları ve Basij güçleri tarafından vurulduğu ve büyük bir kısmının 30 yaş altı gençlerden oluştuğu da ifade edildi.

Diğer taraftan, olayların ardından uygulanan iletişim karartması ve medya üzerindeki baskı, durumun ciddiyetini artırdı.

Ülke içindeki yüzlerce ulusal ve yerel gazetenin susturulduğu, devlet yayın kuruluşu IRIB dışındaki az sayıda haber sitesinin de sansür ve güvenlik kurumlarının doğrudan kontrolü altında çalıştığı aktarıldı.

"SESSİZLİĞE GÖMÜLMEYECEK": OLAYLARI BELGELEMEK İÇİN ÇAĞRI Diğer taraftan, İran International’ın "12 bin İranlının katledilmesi sessizliğe gömülmeyecek" başlıklı açıklamasında, bu rakamın kesinleştirilmesi için sürekli dokümantasyon, çapraz kontrol ve doğrulama ihtiyacı olduğu belirtildi. Kurum, okuyucularına ve vatandaşlara hayatını kaybedenlerle ilgili tüm belgeleri, videoları, fotoğrafları ve görgü tanığı ifadelerini kendilerine ulaştırma çağrısında bulundu.

DOĞRULANMIŞ ÖLÜ SAYISI 2 BİN 600 Öte yandan, 1979 İslam Devrimi’nden bu yana rejimin karşılaştığı en büyük meydan okumalardan biri olarak görülen ülke çapındaki protestolarda net ölü sayısı bilinemiyor. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), şimdiye kadar 2 bin 403 protestocu ve 147 hükümetle bağlantılı kişinin hayatını kaybettiğini doğrulayabildi.

