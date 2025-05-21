Festivalde özel gösterim! ‘Akıldan Kalbe’ Cannes’da

Yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu’nun oturduğu “Akıldan Kalbe” filmi Berlin’den sonra Cannes’da görücüye çıktı. Filmin özel gösterimi, sinema sektörünün yakından takip ettiği, Cannes Film Festivali’nin yarışma dışındaki “Market Screenings” bölümü çerçevesinde yapıldı.

MURAT ÖZTEKİN - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle festival alanında gerçekleştirilen özel gösterime; filmin başrol oyuncularından Kerem Alışık, yapımcı Süreyya Yaşar Önal, proje ortağı Burhan Gün ve Koray Genç katıldı.

Filmle alakalı olarak Sinema Genel Müdürü Birol Güven “İyi bir filmin tanımı kişiden kişiye değişir, çok sübjektiftir. Ama bana göre iyi film, bize daha çok soru sorduran filmdir. Bu filmi daha önce izledim, gerçekten ilginç bir yapım” değerlendirmesinde bulundu. Aile ilişkileri ve hayat mücadelelerini anlatan filmde, Kerem Alışık, Hande Soral ve Şenay Gürler başrolleri paylaşıyor.