Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Festivalde özel gösterim! ‘Akıldan Kalbe’ Cannes’da

Festivalde özel gösterim! ‘Akıldan Kalbe’ Cannes’da

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Festivalde özel gösterim! ‘Akıldan Kalbe’ Cannes’da
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu’nun oturduğu “Akıldan Kalbe” filmi Berlin’den sonra Cannes’da görücüye çıktı. Filmin özel gösterimi, sinema sektörünün yakından takip ettiği, Cannes Film Festivali’nin yarışma dışındaki “Market Screenings” bölümü çerçevesinde yapıldı.

MURAT ÖZTEKİN - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle festival alanında gerçekleştirilen özel gösterime; filmin başrol oyuncularından Kerem Alışık, yapımcı Süreyya Yaşar Önal, proje ortağı Burhan Gün ve Koray Genç katıldı.

Filmle alakalı olarak Sinema Genel Müdürü Birol Güven “İyi bir filmin tanımı kişiden kişiye değişir, çok sübjektiftir. Ama bana göre iyi film, bize daha çok soru sorduran filmdir. Bu filmi daha önce izledim, gerçekten ilginç bir yapım” değerlendirmesinde bulundu. Aile ilişkileri ve hayat mücadelelerini anlatan filmde, Kerem Alışık, Hande Soral ve Şenay Gürler başrolleri paylaşıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sachihiro’ya veda! Japon arkeolog hayatını kaybettiSuriye Çalışma Grubuna ilişkin Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sachihiro’ya veda! Japon arkeolog hayatını kaybetti - Kültür - SanatSachihiro’ya veda! Japon arkeolog hayatını kaybetti550 kilometre, 4 etap, 38 farklı parkur! Tarihi yol ziyaretçi akınına uğruyor - Kültür - Sanat550 kilometre uzunluğunda! "2 bin yıl öncesini yaşadık..."Eurovision’un kaybedeni İsrail! Lobi etkisini gösterdi, jüri birinciliği önledi - Kültür - SanatEurovision’un kaybedeni İsrail! Jüri birinciliği önlediGörevimiz sinemalar! Tom Cruıse salonları kurtarabilecek mi? - Kültür - SanatGörevimiz sinemalar! Tom Cruıse salonları kurtarabilecek mi?Gece müzeciliği başlıyor! Sardes artık daha ihtişamlı - Kültür - SanatGece müzeciliği başlıyor! Sardes artık daha ihtişamlıTRT 2 Kitaplığı hayata geçti! TV programları esere dönüşüyor - Kültür - SanatTRT 2 Kitaplığı hayata geçti! TV programları esere dönüşüyor
Sonraki Haber Yükleniyor...