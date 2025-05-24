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Okan Buruk'tan Göztepe zaferi sonrası çarpıcı sözler: "Duygusalız, ayrılıklar zor…"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Okan Buruk&#039;tan Göztepe zaferi sonrası çarpıcı sözler: &quot;Duygusalız, ayrılıklar zor…&quot;
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe galibiyeti sonrası duygularını dile getirdi. 5. yıldızı kazanan sarı-kırmızılı takımda Buruk, Dries Mertens ve Muslera ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek puanını 92'ye yükseltti. Maç sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, galibiyetten ve takımın performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Okan Buruk'tan Göztepe zaferi sonrası çarpıcı sözler:

"GÖZTEPE'YE KARŞI OYNAMAK ZOR"

"Mutluyuz, 92 puan…" diyerek sözlerine başlayan Buruk, "Yine 90 puan barajının üzerine çıktık. Son maçı da kazanırsak geçen senenin bir puan altında kalacağız. Bu da sevindiriyor beni. Bugün kazanmak benim için önemliydi, oyuncularımız için zordu, sıcaktı. Uzun süre oynamamış oyuncuların da zorlandığını gördük. İyi niyetli olduklarını ve hep oyun içerisinde kaldıklarını gördüm. Göztepe'ye karşı oynamak zor. Kaan muhteşem bir gol attı, ikinci golle de maçı bitirdik." dedi.

Okan Buruk'tan Göztepe zaferi sonrası çarpıcı sözler:

"AYRILMAK ÇOK ZOR OLACAK"

Dries Mertens hakkında konuşan Okan Buruk, "Dries bizim için çok önemli. Ailesiyle birlikte de çok değerli. Galatasaray'a önemli hizmetler yaptı. Ondan ayrılmak çok zor olacak. Hepimiz duygusalız. Önümüzdeki hafta da onun için önemli olacak, o maçta da oynatmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'tan Göztepe zaferi sonrası çarpıcı sözler:

"YERİNİ DOLDURMAK KOLAY DEĞİL"

Muslera hakkında da dikkat çeken bir itirafta bulunan Buruk, "Muslera'nın da geçen sezon böyle bir düşüncesi vardı ama biz ikna etmiştik. Çok değerli ve çok önemli bir isim. Yerini doldurmak kolay değil." dedi.

Okan Buruk'tan Göztepe zaferi sonrası çarpıcı sözler:

"BÜYÜK PAYI VAR"

Kaleci Günay Güvenç'in performansına dikkat çeken Buruk, "Bugün çok önemli iki kurtarış yaptı. Saha içinde, kulübede, soyunma odasında, nerede olursa olsun gizli kaptanlardan biri. Başarının altında büyük payları var." ifadelerini kullandı. 

Okan Buruk'tan Göztepe zaferi sonrası çarpıcı sözler:

"YENİ SEZONA HAZIRLANACAĞIZ"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Galatasaray takımı şampiyonluklar kazanıyor. Değişimler oluyor ama önemli olan doğru isimleri buraya getirmek. Galatasaray sevdası hiçbirinin içinde bitmeyecek. 25 şampiyonluk ve 19 kupamız var. 2026'da da ‘20+26' diyeceğiz. Bu parola ile yeni sezona hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'tan Göztepe zaferi sonrası çarpıcı sözler:

Okan Buruk son olarak, "Birlikte şampiyonluğu kutlayacağız. Keyif alarak 3. şampiyonluğumuzu ve 5. yıldızı kutlayacağız." dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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