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Bücür filmi oyuncuları kimler? Bücür filmi konusu nedir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bücür filmi oyuncuları kimler? Bücür filmi konusu nedir?
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24 Mayıs Cumartesi akşamı Star Tv'de yayınlanan Bücür filminin oyuncuları aram motorlarında sorgulatılıyor. Umut Kırca’nın yönetmen koltuğuna oturduğu Bücür filmi oyuncu kadrosunda Berat Efe Parlar, Seren Şirince, Seçkin Özdemir, Taner Barlas gibi isimler yer alıyor

Bücür filmi oyuncuları ve konusu gündeme geldi. Umut Kırca'nın 2018 yılında yönettiği komedi ve aile filmi konusu gereği dikkat çekiyor.

Filmin senaryosu Yaşar Arak ve Ömer Pınar'a aittir. Bücür filmi konusu nedir? İşte, Bücür filmi oyuncuları...

Bücür filmi oyuncuları kimler? Bücür filmi konusu nedir? - 1. Resim

BÜCÜR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Umut, zamanın çoğunu bilgisayar başında geçirmektedir. Bilgisayar dehası olan Umut doğum gününe kısa süre kala annesini bulmaya karar verir. 

Bunun için teknolojiden yararlanan Umut, annesi hakkında bir iz bulur. Annesini bulmak için sadece 3 gün süres olan Umut, Özge ile birlikte kendilerini türlü belaların içinde bulur.

Bücür filmi oyuncuları kimler? Bücür filmi konusu nedir? - 2. Resim

BÜCÜR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Berat Efe Parlar
Seren Şirince
Seçkin Özdemir
Taner Barlas
Durul Bazan
Hamdi Kahraman
Ali Rıza Tanyeli
Ümit Erdim
Dolunay Soysert

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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