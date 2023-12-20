Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kazananlar kimler? 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür, Sanat, Bilim ve Müzik ödülü kime verildi?

20 Aralık 2023 17:47 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 17:51

Cumhurbaşkanlığı Müzik, Sanat, Bilim ve Kültür ödülü kime verildi? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahipleri merak ediliyordu. İşte kazananlar…

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİ

Cumhurbaşkanlığı Bilim Ödülü: Süleyman Uludağ

Süleyman Uludağ Cumhurbaşkanlığı Kültür Ödülü: Ali Birinci

Ali Birinci Cumhurbaşkanlığı Müzik Ödülü: Emel Sayın

Emel Sayın Cumhurbaşkanlığı Resim Ödülü: İlhami Atalay

İlhami Atalay Cumhurbaşkanlığı Karikatür Ödülü: Hasan Aycın

Hasan Aycın Cumhurbaşkanlığı Sinema Ödülü: Sami Şekeroğlu

Sami Şekeroğlu Cumhurbaşkanlığı Dijital Sanat Ödülü: Refik Anadol

Refik Anadol Cumhurbaşkanlığı Mimari Ödülü: Sinan Genim

Sinan Genim Cumhurbaşkanlığı Edebiyat Ödülü: Nazan Bekiroğlu

CUMHURBAŞKANLIĞI VEFA ÖDÜLÜ KİME VERİLDİ?

Cumhurbaşkanlığı Vefa Ödülü Atilla İlhan, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Muhsin Ertuğrul ve Samiha Ayverdi’ye verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖDÜL SAHİPLERİNİ AÇIKLADI

Erdoğan şu sözlerle ödül sahipleri açıkladı:

Bu yıl bilim ödülümüzü Prof. Dr. Süleyman Uludağ'a veriyoruz. Hocamızın her birinin gerisinde büyük emek birikim olan eserleri ile fikir ve gönül dünyamızı zenginleştireceğine inanıyorum.

Kültür ödülümüzü matbuat ve kitabiyat tarzında yazdığı eserlerle ışık tutan Ali Birinci hocamıza takdim ediyoruz. Şiirleri ile gönül dünyamıza katkılar sunan isimdir. Tarihçiliği hayat tarzına dönüştüren tarzı ile her türlü ödülü hak ediyor.

Müzik ödülü sahibi hafızamızda yer edinen Emel Sayın hanımefendidir. Yarım asırdır icra ettiği Türk sanat müziğini gönüllerde yaşatan hanımefendi gönül telimizi titretmeyi sürdürmektedir.

Resim ödülüne layık görülen İbrahim Atalay en önemli sanatçılarımızdan biridir.

Karikatür ödülümüzü çizgisi ile yaşadığı döneme anlam katan Hasan Aycın'a takdim ediyoruz. Eserlerinde gönül coğrafyamızda yaşanan kederleri yansıtmıştır.

Sinema ödülümüzü 50 yılından beri yapımcılıktan yönetmenliğe iz bırakan Sami Şekeroğlu'na veriyoruz.

Kültür sanat dünyamıza hizmerleri her geçen yıl daha iyi anlaşılmaktadır. Kendisini tebrik ediyoruz.

Dijital sanat ödülümüzü medya sanatçısı olan Refik Anadol'a takdim ediyoruz. Kendisi bilgisayar teknolojisi kullanarak çalışmalarını akademik çalışması ile destekleyerek dünya çapında eserlere imza atıyor. Dijital sanat ödülü için tebrik ediyorum.

Mimari ödülümüzü Sinan Genim'e veriyoruz. Ülkemizin en önemli tarihi kültürel markası olan İstanbul'a olan aşkını projeleri ile restorasyon çalışmaları ile ortaya koymuş isimdir.

Edebiyat ödülümüzü onlarca eseri ile geçmişten bugüne köprüler kuran Nazan Bekiroğlu'na takdim ediyoruz. Nazan hanım öğretmenlikten akademisyenliğe yolcuğu boyunca günümüz yazarları arasında seçkin bir yere sahiptir.

Bu yılki vefa ödüllerimizi 5 ayrı isim adına temsilcilerine veriyoruz. Edebiyatta Atilla ilhan, müzikte Barış Manço, tiyatroda Muhsin Ertuğrul. Bu değerlerimizi rahmetle yad ediyorum.