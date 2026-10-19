Daskyleion'da keşif: 2 bin 600 yıllık tohumlar çıktı

Balıkesir’deki Daskyleion Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda, 2 bin 600 yıllık karbonlaşmış tohumlar bulundu. Siyez buğdayından baklagillere ve üzüm tohumlarına uzanan buluntular, antik çağda yaşayanların beslenme ve mutfak alışkanlıklarına ışık tuttu.

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Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Manyas Gölü’nün kıyısında yer alan Daskyleion antik şehrindeki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan fırında, 2 bin 600 yıllık karbonlaşmış tohumlar bulundu.

Geçmişi 3 bin yıl öncesine uzanan antik şehirde yaşayanların beslenme ve mutfak alışkanlıklarını araştıran arkeologlar, bu sene çalışmalarını “Lidya Mutfağı” olarak adlandırılan bölgede yoğunlaştırdı.

Ekibin hassas aletlerle yaptığı çalışmalarda, yeni fırınlara ulaşıldı. Çalışmalarda, siyez, gernik (kılçıklı buğday türü) ve buğday ile altı sıralı arpa, bakla, karaburçak, nohut, bezelye, mercimek, mürdümük (baklagiller ailesinden bitki) ve üzüm tohumları keşfedildi.

Daskyleionda keşif: 2 bin 600 yıllık tohumlar çıktı

Kazılar, yalnızca yemeğin nerede pişirildiğini değil, yaklaşık 2 bin 600 yıl önce ürünlerin nasıl saklandığını, hangi bitkilerin tüketildiğini ve mutfağın günlük hayat içinde nasıl işlediğini de gözler önüne serdi. Kazı ekibinde yer alan uzman arkeolog Yeşim Kirman, tohumların asırlardır toprağın altında karbonlaşmış hâlde korunduğunu söyledi.

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