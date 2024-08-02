Devlet Fotoğraf Yarışması başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 21. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın başvuruları 1 Ekim’de başlıyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Türkiye’nin tabii güzelliklerini ve kültürel mirasını belgelemek maksadıyla 1984 yılından beri iki yılda bir gerçekleştirilen yarışma bu sene “İnsan ve Yaşam”, “Tabiat ve Doğal Hayat” ile “Tarihî Mekânlar ve Mimari Eserler” olmak üzere üç ayrı kategoride düzenlenecek.

Yarışma sonunda dereceye giren eserler için toplam 252 bin lira para ödülü verilecek.