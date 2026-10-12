Dokuz sanatçı kıyı hafızasını resmetti
Şile’de yedi günlük sanatçı programında üretilen eserler, “Kıyı Hafızası” sergisinde bir araya geldi. Dokuz sanatçının eserleri, 15 Kasım’a kadar Decollage Art Space’de görülebilecek.
Zahit Büyükişleyen, Özlem Üner, Serap Atala, Atilla Atala, Devabil Kara, Veysel Günay, Fevzi Karakoç, Yalçın Gökçebağ ve Resul Aytemür... Dokuz sanatçı, Şile’nin Karadeniz kıyısında yedi günlük misafir sanatçı programına katıldı. Bu zaman zarfında doğan eserler ise “Kıyı Hafızası”, adlı sergide bir araya geldi.
Decollage Art Space’de sanatseverlerle buluşan sergide, sanatçıların önceki çalışmaları da yer aldı. Eserler mekânın, şehir ritminin ve insan ilişkilerinin üretim tecrübesini nasıl dönüştürdüğünü gözler önüne seriyor. Kıyı şeridi ise bu fi kir için bir başlangıç noktası sunuyor. Sanatçılar ne Şile’nin bir kaydını tutuyor ne de sanatçı programı konaklamasının belgeliyor. Sergideki eserler kıyının hafızası oluyor. Sergi, 15 Kasım’a kadar Kadıköy’deki galeride görülebiliyor.