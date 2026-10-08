Meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla yürütülen farkındalık çalışmaları bu yıl sanatla buluşuyor. Estée Lauder Companies Türkiye ve İstanbul Modern iş birliğiyle düzenlenen “Sanattan İlhamla: Sarılarak Saralım” programı, 6-11 Ekim tarihleri arasında ziyaretçileri sanat, dayanışma ve meme sağlığı konusunda farkındalık etrafında buluşturacak.

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Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarırken, farkındalık çalışmalarının yalnızca ekim ayında değil, yıl boyunca sürdürülmesi önem taşıyor. Estée Lauder Companies’in (ELC) Meme Kanseri Kampanyası da bu amaçla eğitim, erken teşhis ve araştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu yıl Türkiye’deki kampanyanın odağında “Sanattan İlhamla: Sarılarak Saralım” programı bulunuyor. İstanbul Modern’de gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında sergi turları, atölyeler, söyleşi ve seminerlerle sanatın dayanışma ve iyi olma haliyle ilişkisi ele alınacak.

İstanbul Modern binası da 5 Ekim’de Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında pembe ışıkla aydınlatıldı. Böylece pembe renk, meme kanserine karşı farkındalık ve dayanışmanın sembolü olarak kentin önemli kültür noktalarından birinde görünür hale geldi.

İstanbul modern pespembe oldu: Sanat bu defa da meme kanserinin hizmetinde

PEMBE KURDELEDEN KÜRESEL DAYANIŞMAYA

ELC’nin meme kanseriyle mücadelesi 1992 yılında pembe kurdelenin eş tasarımcısı Evelyn H. Lauder’ın öncülüğünde başlatılan kampanyayla başladı. Şirket ve ELC Yardım Vakfı bugüne kadar dünya genelindeki meme kanseri çalışmalarına 156 milyon ABD dolarından fazla kaynak sağladı. Bunun 123 milyon dolardan fazlası araştırmalara aktarıldı.

KANSER TEDAVİSİ GÖREN KADINLARA YIL BOYUNCA DESTEK

Farkındalık çalışmalarının yanı sıra tedavi sürecindeki kadınlara yönelik destek de devam ediyor. ELC Türkiye, Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği ile iş birliği kapsamında 2022 yılından bu yana PinkLine programını destekliyor.

Psikoloji ve beslenme desteğinin yanı sıra güzellik danışmanlığı hizmeti de sunulan program kapsamında bugüne kadar 4 binden fazla kadına 10 binden fazla seans gerçekleştirildi.

ELC Türkiye Genel Müdürü Nazlı Koruyan Altıpat, meme kanseriyle mücadelenin uzun soluklu bir dayanışma gerektirdiğini belirterek, İstanbul Modern iş birliğiyle sanat, farkındalık ve dayanışmayı bir araya getirdiklerini söyledi.

Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Seral Çelik ise kanser tedavisi gören kadınların yalnızca tıbbi değil, psikolojik ve sosyal açıdan da desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

İstanbul modern pespembe oldu: Sanat bu defa da meme kanserinin hizmetinde

KADINLARA ERKEN TANI ÇAĞRISI

Kampanya kapsamında kadınlara kendi bedenlerini tanımaları, normalden farklı bir değişiklik fark ettiklerinde sağlık profesyoneline başvurmaları ve yaşları ile kişisel risklerine uygun meme kanseri taramalarını sağlık profesyonellerinin önerileri doğrultusunda takip etmeleri çağrısı yapılıyor.

Uzmanların da sık sık vurguladığı gibi, meme kanserinde erken tanı tedavi seçenekleri ve sonuçları açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle meme sağlığı konusunda farkındalığın yalnızca “Pembe Ekim” döneminde değil, yıl boyunca canlı tutulması hedefleniyor.

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