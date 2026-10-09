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Kültür - Sanat

Edebiyat ödülü Anne Carson’a: Antik Yunan’ı değiştirerek Nobel’i aldı!

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Edebiyat ödülü Anne Carson’a: Antik Yunan’ı değiştirerek Nobel’i aldı!
Başlık ResmiEdebiyat ödülü Anne Carson’a: Antik Yunan’ı değiştirerek Nobel’i aldı!

2026 Nobel Edebiyat Ödülü, Kanadalı yazar ve şair Anne Carson’a verildi. İsveç Akademisi, Carson’ı klasik gelenekle kurduğu yenilikçi edebi yaklaşımı nedeniyle ödüle layık gördü.

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|
Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

2026 Nobel Edebiyat Ödülü, 76 yaşındaki Kanadalı yazar ve şair Anne Carson’a verildi. İsveç Akademisi, ödülün “klasik gelenekle eğlenceli bir diyalog içinde, çağdaş edebiyat için yeni biçimler oluşturan cesur ve yenilikçi eserleri” gerekçesiyle Carson’a verildiğini duyurdu.

“Eros the Bittersweet”, “Autobiography of Red” ve “Men in the Off Hours” gibi kitaplarıyla tanınan Carson, Antik Yunan kaynaklarını değiştirip aykırı karakterler ekleyerek modern dünyaya adapte etmesiyle tanınıyor.

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Eserlerinde şiir, deneme, eleştiri ve romanın iç içe geçtiği yazar, okunması zor kitaplar kaleme almakla ve kendi entelektüel dünyasına hapsolmakla eleştiriliyor.

Nobel Ödülleri, her sene olduğu gibi Alfred Nobel’in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık’ta düzenlenen törenle sahiplerine takdim edilecek.

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