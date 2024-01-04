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    Elvis Presley Londra'da hologram konserle hayranlarının karşısına çıkacak

    1977 yılında hayatını kaybeden, Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'nin hologram konseri Kasım ayında Londra'da ilk defa sahnelenecek. Presley'nin binlerce kişisel fotoğraf ve videosu, yapay zeka ve hologram kullanılarak sahneye taşınacak.

    Elvis Presley Londra&#039;da hologram konserle hayranlarının karşısına çıkacak
    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    1977 yılında hayatını kaybeden Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'nin hologram gösterisi, bu yılın sonunda Londra'da izleyiciyle buluşacak. "Elvis Evolution" adını taşıyan gösteri, Kasım ayında Londra'da ilk defa sahnelenecek.

    YAPAY ZEKA VE HOLOGRAM KULLANILARAK SAHNEYE TAŞINACAK

    İzleyeni alıp götüren bir konser deneyimi" olarak tanımlanan gösteri, daha sonra Las Vegas, Tokyo ve Berlin'e gelecek. Presley'nin binlerce kişisel fotoğraf ve videosu, yapay zeka ve hologram kullanılarak sahneye taşınacak. Gösteri, yıldızın kariyerini ve geride bıraktığı mirası yansıtacak.

    Elvis Presley Londra'da hologram konserle hayranlarının karşısına çıkacak

    Layered Reality'nin kurucusu ve CEO'su Andrew McGuinness "Elvis Evolution, müzik efsanesi Elvis Presley'e yeni nesil bir övgüdür. Elvis dünya çapında süperstar statüsünü koruyor ve dünyanın her yerindeki insanlar artık orada öylece oturup eğlenmek istemiyor; bunun bir parçası olmak istiyorlar" dedi. Presley, son olarak hayatını konu alan Sofia Coppola imzalı Priscilla filmiyle gündeme gelmişti.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    RockElvis PresleyLondra
    Haberler > Kültür - Sanat > Elvis Presley Londra'da hologram konserle hayranlarının karşısına çıkacak
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