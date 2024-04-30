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"Excalibur" Müslüman çıktı! Arkeologlar meşhur kılıcın araştırmalarını tamamladı

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&quot;Excalibur&quot; Müslüman çıktı! Arkeologlar meşhur kılıcın araştırmalarını tamamladı

Kültür - Sanat Haberleri

Keşfedildiği şartlardan dolayı efsanevi kılıcın adı verilen "Excalibur" adlı kılıç hakkında yeni bilgiler açıklandı. Dik bir şekilde bulunan kılıcın Müslümanlara ait olduğu ortaya çıktı.

1994 yılında Valensiya'da bir evin altındaki dik duran bir kılıç keşfedilmişti. 

Keşfedildiği şartlardan dolayı “Excalibur” olarak adlandırılan kılıcın demirden yapıldığı ve bronz plakalarla süslü bir kabzaya sahipti.

Mitolojide Excalibur, Kral Arthur'un efsanevi kılıcıydı. Kılıcı bir taştan çekip çıkardığı, bunun da kral oluşunun bir delili olduğu anlatılıyor.

MÜSLÜMANLARA AİT

Valensiya'da bulunan “Excalibur” kılıcı üzerinde yapılan bir araştırma, kılıcın MS. 10. yüzyılda yapıldığını ortaya koydu.

İspanya'nın en eski şehirlerinden biri olan Valensiya, MÖ. 138 yılında Romalılar tarafından Valentia Edetanorum adıyla kurulmuştu.

Şehir MS 8. yüzyılda Müslümanlar tarafından fethedildi. Emevi hanedanından I. Abdurrahman tarafından yeniden imar edilen şehir, daha geniş bir alana yayılarak Medînetü't-Turâb toprak şehri) olarak bilinmeye başlandı.

1994 yılında Valensiya'nın Historiador Chabàs Caddesi'ndeki bir evde mezarın altında dik bir şekilde dururken bulunan kılıcın da işte bu döneme ait olduğu anlaşıldı.

"Excalibur" Müslüman çıktı! Arkeologlar meşhur kılıcın araştırmalarını tamamlandı - 1. Resim

BİR SÜVARİ KILICI 

“Excalibur” MS. 10. yüzyıla ait tortul bir tabakadaydı ve tahminlere göre Endülüs İslam Devleti döneminden kalma bir süvarinin silahıydı.

Arkeologlara göre kılıç 46 santimetre uzunluğunda ve uca doğru hafif kavisli bir bıçağa sahip. Bu döneme ait kılıçlar, topraktaki oksijen ve su seviyesinin demirin oksitlenmesine neden olması nedeniyle nadiren iyi korunmuş olarak bulunuyor.

Valencia Belediye Meclisi'nden yapılan açıklamada, “Bu kılıç Valencia şehrinde bulunan ilk İslami kılıçtır. Benzer tek bir örnek Córdoba'da III. Abdurrahman'ın halife şehri Medine-Azahara kazıları sırasında bulunmuştur” denildi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
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