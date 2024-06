Fi̇li̇sti̇nli̇ Yönetmen Almughanni: Bizler sayı değil birer insanız

Filistinli ödüllü yönetmen Muhammed Almughanni, "Gazze’de ölen her bir insanın kendi hikâyesi var. Her kişi aslında bir film olmayı hak ediyor. Bizler sayı değil birer insanız" dedi.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Filistinli ödüllü yönetmen Muhammed Almughanni, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Trabzon’da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde sinemaseverlerle bir araya geldi.

Almughanni, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde düzenlenen faaliyette “Filistin Direniş Sineması gösterimleri” sonrasında yapılan söyleşide konuştu.

Filistinli şair Rıfat el-Arir’in “Bizler sadece sayı değiliz, insanız” sözlerine vurgu yapan Almughanni, şunları söyledi:

"Gazze’de ölen her bir insanın kendi hikâyesi var. Ölen, kaybettiğimiz her kişi aslında bir film olmayı hak ediyor. Ölmekle de bitmiyor, savaşta geri kalanların hepsi hayatları boyunca bu travmayı yaşamaya devam edecekler. Bu buhranlı dönemi hayatlarının her döneminde hatırlayacaklar. İsrail’in yaptığı saldırılar sadece o anlık bir saldırıyla bitmiyor. "