Eşi̇, Cüneyt Arkın'ı anlattı: Nereye baksam onu görüyorum

Oyuncu Cüneyt Arkın’ın ölümünün ardından iki sene geçti. Eşi Betül Cüreklibatır ise onu büyük hasretle yâd ettiğini söylüyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Türk sinemasının usta aktörü Cüneyt Arkın ölümünün ikinci yılında yâd ediliyor. Asıl adı Fahrettin Cüreklibatır olan ve rol aldığı 300’den fazla filmle yerli sinemaya damga vuran aktör, “kırılmalarla” dolu kariyerinde özellikle tarihî filmlere olan rağbetin artmasına da sebep olmuştu.

Vefat yıl dönümünde usta oyuncuyu anlatan eşi Betül Cüreklibatır ise “Gösterişten hoşlanmazdı. Cüneyt’i tanıyanlar bilir. Hiçbir şey eskimeden yenisini almazdı. Hiçbir zaman lüks arabalara binmedi, çok büyük villalarda oturmadı. Onunla çok mutlu bir hayatımız vardı. Mezarına gidiyorum, insan kalabalıkları görüyorum. İnsanlar mezarına güller koyuyor. İnsanların ona olan sevgisi beni çok mutlu ediyor. Halk adamıydı, vatansever bir insandı” dedi.



VEFATINDAN SONRA BUNALIMA GİRDİM



Cüreklibatır, 28 Haziran 2022’de 85 yaşında hayatını kaybeden Arkın’ı çok özlediğini kaydederek “Hatıraları var diye evimizi değiştirmedim. Nereye baksam onu görüyorum. Oturduğu köşe, yazı yazdığı, resim yaptığı yer... Hatıralarla yaşamayı tercih ettim ama acı çekiyorum” ifadelerini kullandı. Arkın’ın vefatının ardından çok zor zamanlar geçirdiğinin altını çizen Cüreklibatır “Cüneyt’ten sonra bir kere bunalıma girdim, tedavi gördüm. 40 kilolara kadar düştüm. Korkunç bir şeydi. Şimdi toparlamaya çalışıyorum” diye konuştu.