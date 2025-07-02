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Beşiktaş'ta ayrılık! Anlaşma sağlandı: Fesih bedeli belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;ta ayrılık! Anlaşma sağlandı: Fesih bedeli belli oldu
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiliz futbolcu Tammy Abraham (27) ile hücum hattını güçlendiren Beşiktaş'ta uzun süredir gündemde olan ayrılık gerçekleşti. Karşılıklı anlaşma sağlanarak, Ciro Immobile'nin sözleşmesi sonlandırıldı. Yıllık 6 milyon euro garanti maaşı olan İtalyan futbolcuya ödenecek fesih bedeli de ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı kulüp, bir süredirCiro Immobile ile sürdürdüğüsözleşme fesih görüşmelerinde mutlu sona ulaştı. İngiliz golcü Tammy Abrahamkadrosuna katan Beşiktaş, yüksek maaşı krize neden olan 35 yaşındaki İtalyan santrforla anlaşma sağladı.

YILLIK 2 MİLYON EUROYA 'EVET' DEDİ

HT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, yıllık 6 milyon euro kazanan ve sözleşmesinin son senesine girenImmobile ile fesih konusunda anlaşmaya vardı. Bir süredir ülkesinden Bologna ile görüşen İtalyan oyuncu, 2 milyon euroluk teklifi kabul etti.

Beşiktaş'ta ayrılık! Anlaşma sağlandı: Fesih bedeli belli oldu - 1. Resim

5 TAKSİTTE 2 MİLYON 650 BİN EURO TAZMİNAT

Beşiktaş'ın,Lazio'dan 2 milyon euroya transfer ettiğiCiro Immobile'ye ödeyeceği fesih bedeli de belli oldu. Siyah-beyazlılar, İtalyan santrfora Temmuz 2026'ya kadar 5 taksitte 2 milyon 650 bin euroödeyecek.

41 MAÇTA 19 GOL, 4 ASİST

35 yaşındaki futbolcu, geçtiğimizsezon Beşiktaş'ta 41 maça çıktı. Immobile, sahada kaldığı2 bin 702 dakika19 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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