Beşiktaş'ta ayrılık! Anlaşma sağlandı: Fesih bedeli belli oldu
İngiliz futbolcu Tammy Abraham (27) ile hücum hattını güçlendiren Beşiktaş'ta uzun süredir gündemde olan ayrılık gerçekleşti. Karşılıklı anlaşma sağlanarak, Ciro Immobile'nin sözleşmesi sonlandırıldı. Yıllık 6 milyon euro garanti maaşı olan İtalyan futbolcuya ödenecek fesih bedeli de ortaya çıktı.
Siyah-beyazlı kulüp, bir süredirCiro Immobile ile sürdürdüğüsözleşme fesih görüşmelerinde mutlu sona ulaştı. İngiliz golcü Tammy Abraham'ı kadrosuna katan Beşiktaş, yüksek maaşı krize neden olan 35 yaşındaki İtalyan santrforla anlaşma sağladı.
YILLIK 2 MİLYON EUROYA 'EVET' DEDİ
HT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, yıllık 6 milyon euro kazanan ve sözleşmesinin son senesine girenImmobile ile fesih konusunda anlaşmaya vardı. Bir süredir ülkesinden Bologna ile görüşen İtalyan oyuncu, 2 milyon euroluk teklifi kabul etti.
5 TAKSİTTE 2 MİLYON 650 BİN EURO TAZMİNAT
Beşiktaş'ın,Lazio'dan 2 milyon euroya transfer ettiğiCiro Immobile'ye ödeyeceği fesih bedeli de belli oldu. Siyah-beyazlılar, İtalyan santrfora Temmuz 2026'ya kadar 5 taksitte 2 milyon 650 bin euroödeyecek.
41 MAÇTA 19 GOL, 4 ASİST
35 yaşındaki futbolcu, geçtiğimizsezon Beşiktaş'ta 41 maça çıktı. Immobile, sahada kaldığı2 bin 702 dakika19 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.