Gus Fring parasızlıktan kendi cinayetini planlamış! Giancarlo Esposito'dan Breaking Bad itirafı

Gus Fring karakteriyle ‘Breaking Bad’ dizisinden tanıdığımız ünlü oyuncu Giancarlo Esposito, diziden önceki hayatı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir radyo programına konuşan oyuncu düşündüklerini detaylarıyla anlattı. Parasızlıktan kendi cinayetini planladığını itiraf etti.

Esposito, 2008 yılında iflasın eşiğine geldiğini ve çocuklarına maddi destek sağlamak için hayat sigortası üzerinden bir plan düşündüğünü anlattı.

Eski eşi Joy McManigal'den dört çocuğu olan oyuncu, intihar ederse hayat sigortasının devreye gireceğini düşünerek ciddi ciddi bu yolu planlamış.

Ancak çocuklarından dolayı bu plandan vazgeçen ünlü oyuncu, onlara yaşatacağı travmayı düşünerek vazgeçmiş.

Oyuncu, "Dört çocuğum vardı. Onların sağlıklı bir hayat yaşamalarını istedim. Kendimi feda etmeyi düşündüm ama bu, onlara vereceğim acının ömür boyu süreceğini fark ettim" dedi.

‘BREAKİNG BAD’ BİR KURTULUŞ OLDU

Bu zor dönemden bir yıl sonra 'Breaking Bad' dizisinnden teklif alarak katılan oyuncu için bu proje bir kurtuluş oluyor. Hayatı için bir dönüm noktası olduğunu belirten oyuncu, dizi için sadece mali bir çıkış yolu olmakla kalmadı, oyunculuk kariyerinde yeni kapılar açtı.

Breaking Bad'in ardından, The Mandalorian, Better Call Saul, The Boys ve The Gentlemen gibi çok popüler ve başarılı projede yer aldı.